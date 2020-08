Бархатный сезон в Crocs

Долгожданный, жаркий, солнечный...бархатный сезон уже здесь!

Для того, чтобы отдых прошел на высоте, собрать вещи, которые полетят с вами в теплые края, необходимо заранее.

В Crocs комфортно как в аэропорту и самолёте, так и с коктейлем в руке у бассейна. Бренд приглашает вас отправиться за витамином Д вместе, ведь сейчас для этого – самое время.

Легендарные классические сабо Crocs не тонут в воде, а вентиляционные отверстия способствуют воздухопроводимости, поэтому обувь быстро высыхает. Разнообразная цветовая гамма, а также возможность кастомизировать сабо стильными аксессуарами Jibbitz™ помогут создать стильный образ. Для любителей более экстравагантных образов идеально подойдут сабо Out of This World - тот же комфорт с космической расцветкой. А для поклонников анимализма - Classic Animal Print Clog.

Сабо из коллекции LiteRide в цвете Dip Clog олицетворяют спортивный стиль. Амортизация и поддержка стопы, возможные благодаря материалу подошвы Croslite™, позволят насладиться активным досугом и длительными прогулками.

Шлёпанцы Crocs Classic Slide созданы для пляжа. Оригинальные шлёпанцы, выполненные в восьми сочных оттенках, сочетают в себе невероятную легкость, гибкость и износостойкость. Дополнить лаконичный дизайн можно с помощью Jibbitz™ с «курортной» атрибутикой.

Более элегантные образы дополнят босоножки Crocs Women’s Brooklyn Low Wedge. Мягкий верх обуви Matlite™ дарит возможность наслаждаться лёгкой походкой в течение целого дня!