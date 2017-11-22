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Диана Мицкевич

Бархатный шик капсульной коллекции Эрнесто Эспозито для Geox

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  • 22 Ноября 201711:02
Сюжеты: Туфли

Итальянский дизайнер Эрнесто Эспозито, известный своим стильным сотрудничеством с Louis Vuitton, Chloe, Marc Jacobs и Sergio Rossi    впервые стал автором новой капсульной коллекции бренда Geox - в итоге к фирменному практичному рационализму обувной марки прибавился торжественный, почти кутюрный шик. 

Каждая модель обуви Geox by Esposito от традиционных лодочек до экстравагантных ботфорт обречена на долгий успех в гардеробах стильных девушек. 

                                                                                                             

Роскошный бархат и замша, соблазнительные каблуки-стилеты и забавные каблуки-кубики, декорированные россыпями кристальных таблеток задают праздничный тон, особенно сейчас, накануне Нового года.

Доминирующие в коллекции Эрнесто драматичный винный, умиротворенный изумрудный, пронзительный алый и нежный карамельный вместе с угольно-черным оттенком станут идеальной палитрой для новогоднего наряда. 

 

А для самых подвижных модниц, которые хотят провести всю новогоднюю ночь на ногах у Geox by Esposito предусмотрена специальная линия праздничных бархатных кроссовок!

Автор: Диана Мицкевич

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