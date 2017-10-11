Барокко и гранж в новой коллекции TERVOLINA

Итальянские дизайнеры российского обувного бренда TERVOLINA предлагают нам, модницам, вспомнить игривый стиль барокко и брутально-дерзкий гранж, которые удачно дополнят любой гардероб наступившего осенне-зимнего сезона.
Чтобы не было скучно коллекция наполнена контрастами: шикарный бархат, украшенный вышитыми узорами сменяется демократичной гладкой кожей с рокерскими пряжками и заклепками.
И даже, не выходя за рамки классической палитры, дизайнеры разнообразили коллекцию изысканными оттенками кофе, красного вина и шафрана.
Рельефные принты и тисненный рисунки придают обувным новинкам TERVOLINA историческую интригу.
А каблуки, декорированные ажурными бисерными орнаментами всех заставят смотреть нам вслед!
Автор: Диана Мицкевич
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.