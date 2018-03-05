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Зыбенок Ольга

Beauty Garden, виртуальный футбол и розыгрыш колец – "АФИМОЛЛ" приглашает встретить весну

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  • 05 Марта 201809:41

20 февраля в «АФИМОЛЛе» стартовала развлекательная программа, которая дополнит проходящий шопинг-забег «Шопинг Челлендж»:
- в центральном атриуме ТРЦ с 5 по 11 марта откроется Beauty Garden. Это чудесный «Cад красоты», где прекрасную половину человечества ожидает бесплатный make-up от творческой команды школы стиля и макияжа ICONFACE. Стилисты не только сделают вам потрясающий макияж, но и откроют несколько секретов стиля для it-girls.

- 8 марта будут подведены итоги конкурса на лучшую историю любви. Информация о конкурсе доступна в социальных сетях ТРЦ. Напомним, что главный приз - это пара восхитительных обручальных колец от Московского ювелирного завода.
Пока взрослые заняты покупками, детей ждет анимационная зона на 6 этаже ТРЦ, где можно обучиться игре в виртуальный футбол под патронажем опытных тренеров киберспорта. Кроме того, игроки футбольного клуба «Локомотив» покажут начинающим спортсменам несколько практичных приемов футбольного фристайла.

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