BEE-TOGETHER.ru ONLINE: работа без границ

В онлайн-выставке-платформе BEE-TOGETHER.RU приняли участие фабрики из России, Кыргызстана, Армении, которые готовы были взять на себя производство крупных и мелких партий одежды и аксессуаров, подготовить лекала и образцы, помочь с нанесением принтов, разработкой вышивок, нашивок и многого другого.

Презентация возможностей экспонентов и условий сотрудничества происходила в формате видеоконференций, которые транслировались на YouTube-канале PROfashion и на сайте BEE-TOGETHER.ru. Посетить видеоконференцию и задать вопросы спикерам мог любой желающий представитель модных брендов, fashion ритейла и других компаний, нуждающихся в услугах по пошиву продукции легкой промышленности.

Суммарно прямые трансляции семи видеоконференций собрали около 2800 просмотров в YouTube и более 2500 уникальных посетителей на сайте выставки-платформы.

Для удобства пользователей выступающие в видеоконференции экспоненты подбирались по группам производимой продукции. Так, отдельные блоки были посвящены изделиям из меха и кожи, трикотажу, спецодежде и униформе. Общение с представителями фабрик продолжалось в индивидуальных переговорах — заявки на онлайн-встречи можно было подавать на сайте BEE-TOGETHER.ru, выбрав время и вид связи.

В каталоге онлайн-платформы была представлена подробная информация обо всех участниках, а удобный фильтр по товарным категориям, локациям и тиражам позволял найти наиболее подходящие предприятия. Кроме того, информация о фабриках-экспонентах регулярно публиковалась в еженедельных рассылках по базе профессиональных контактов, в социальных сетях выставки-платформы, ИД PROfashion и партнеров, а call-центр выставки осуществлял проверку деловой репутации потенциальных заказчиков и взаимодействовал с экспонентами и их посетителями в режиме 24/7.

За время работы выставки сайт BEE-TOGETHER.ru посетили более 15 500 уникальных пользователей из нескольких десятков стран, в том числе России, Беларуси, США, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Армении, Испании, Германии, Узбекистана, Нидерландов, Финляндии, Ирландии, Украины, Франции, Китая, Италии, Молдовы, Канады.

На встречи с участниками онлайн-выставки-платформы зарегистрировались более 330 посетителей из разных городов России, Италии, Германии, Казахстана, Молдовы, Армении, Литвы, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана. Было проведено более 270 переговоров, еще свыше 600 запланированы на ближайшее время.

Более чем за два месяца работы проекта в нем приняли участие компании ЗАО "Александрия", ООО "Виво", ООО "Софиано", Vsvoem, ИП Сафронова П.Л., SOUL`SOUL, YuMa-fashion, Швейная фабрика "Маршал", Val`Za, Belara, Amadeus Family, ООО "Женсовет", Adji, SNN Collection, Chelter`s, Академ-Текстиль, JUNBERG, ООО "Магия Кашемира", ООО "Роли-Поли", SYMBION, Bezko, ООО "Прогресс", ООО "Симахов", "Катя-Катерина", GOLDUSTIM, LEMMAX, FIVE DRESSES, LUX Persona, Юнона shick, Канкан, NELLEX, L`AMIR, Subay, World of Estiya, ISMA, Akba Textile, "Найс", Jorj Textile, "ВИВА", JAGGA, IDEAL, Korkki, ООО "Сириус", ООО "ЮА ЛОЙЕР ГРУПП", АО "САКТОН", Шарканская трикотажная фабрика, ОсОО "Нисси", "Ардамина", VivaTex, ОсОО "Азиар Фэшн", ОсОО "Назик фешн", ОсОО "Ай и Эль", ОсОО "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС".

Подводя итоги участия в онлайн-выставке платформы BEE-TOGETHER.ru, экспоненты пришли к следующим выводам:

1. Проведение выставки по аутсорсингу для легкой промышленности именно в онлайн-формате было очень своевременным решением, которое позволило продолжить работу, несмотря на пандемические ограничения, при этом сэкономить средства, связанные с приездом, проживанием и участием в физическом мероприятии в Москве.

2. Мультиязычный интерфейс онлайн-выставки платформы BEE-TOGETHER.ru упрощает доступ потенциальным заказчикам из-за рубежа, в которых заинтересованы многие российские швейные предприятия.

3. Необходимо дальнейшее развитие онлайн-формата выставки-платформы BEE-TOGETHER.ru на постоянной основе, так как цифровая коммуникация позволяет охватить более широкий круг клиентов из разных регионов и стран и более широко представить диапазон возможностей российских швейных предприятий.

4. Несмотря на то, что в данный момент многие фабрики еще не готовы к полноценной работе в онлайн-формате, они видят большие перспективы в цифровизации каналов коммуникации между предприятиями и их клиентами, намерены осваивать это направление и активно развивать свои навыки в новой цифровой реальности.

Комментарий организатора:

Олеся Орлова, генеральный директор медиахолдинга PROfashion, директор BEE-TOGETHER.RU: «Этот проект мы планировали запустить только в следующем году, но время все расставило все по-своему – онлайн-выставка реализована уже сейчас, мы с вами получили возможность продолжить работу, несмотря на ограничения, и представить услуги предприятий в новом цифровом формате».

Комментарии участников:

Александр Семенов, директор по развитию ООО «ПО «Росттекстиль» (Москва): «Этот формат для нас новый, необычный, но реалии жизни таковы, что мы будем работать онлайн, возможно, еще продолжительное время. Очень приятно видеть во время видеоконференций улыбающиеся лица коллег. Значит, мы живем, мы производим, а значит, мы существуем и работаем».

Марк Пейсахов, директор ООО «Прогресс» (Fondato, Ставропольский край): «Мы постоянные участники выставки BEE-TOGETHER.ru, и фабрику «Прогресс» знают теперь практически все. Среди наших крупных клиентов – «БТК Груп», Минобороны, МВД. Благодаря BEE-TOGETHER.ru этот список пополнился ВВС России. В резерве у нас новое здание, которое пока не задействовано. Буквально в течение недели участия в онлайн-выставке BEE-TOGETHER.ru мы получили множество заказов от новых клиентов, которые увидели качество нашей продукции в онлайн-презентации и ознакомились с нашей ценовой политикой».

Марина Торгашова, руководитель YurMa-fashion (Краснодарский край): «Три года назад мы впервые поучаствовали в BEE-TOGETHER.ru и стали работать по аутсорсингу. Считаем, что это очень перспективное и продуктивное направление. Аутсорсинг позволяет нам точно знать, на что сегодня есть спрос. Хочу поблагодарить организаторов BEE-TOGETHER.ru. Мы участвовали по многих выставках, но самый профессиональный подход – именно здесь. На BEE-TOGETHER.ru вы понимаете, какие требования сейчас предъявляет рынок».

Микаэл Оганесян, национальный эксперт по маркетингу ЮНИДО (Армения): «Мы очень рады, что в этих тяжелых условиях РАФИ, наши друзья и партнеры, придумали формат, в котором мы можем представить армянские фабрики потенциальным заказчикам. Армянские предприятия давно и успешно сотрудничают, в частности, благодаря BEE-TOGETHER.ru, с российскими компаниями. Партнерство развивается, крепнет, с очень многими компаниями подписаны контракты. Теперь, с помощью онлайн-проекта, мы выходим на новый этап».

Замира Мырзаканова, директор ОсОО «Назик Фешн» (Кыргызстан): «Среди наших российских клиентов - Concept Club, Acoola, Melon Fashion Group. Работаем также с региональными сетями, которые заказывают 7-8 тысяч единиц ежемесячно в течение года. Между Кыргызстаном и Россией хорошо налажена логистика, в Москву продукция доставляется за 5-7 дней. Мы гибко относимся к нашим клиентам, знаем, что такое сроки, контроль качества и быстро реагируем на изменения спроса».

Дмитрий Максимов, генеральный директор ООО «Мадам-Т»: «Мы постоянные посетители BEE-TOGETHER.ru, всегда приходили и общались с фабриками очно, благодаря чему нашли много партнеров. Сегодня мы первый раз работаем в таком онлайн-режиме. Конечно, это очень здорово. Во время видеоконференции можно в одном месте за полтора-два часа пообщаться и получить информацию о десятке компаний. Если до пандемии, к сожалению, не каждая компания была готова приехать в Москву, чтобы принять участие в выставке и рассказать о себе, то сейчас расстояния и границы стерты, и у профессионального общения больше нет преград. Это сильно расширяет возможности поиска новых партнеров».

Виктория Безкоровайная, директор Bezko (Московская область): «Спасибо РАФИ, что организуете такие мероприятия, они действительно полезны. На предыдущей выставке BEE-TOGETHER.ru мы получили новых клиентов и со многими из них сотрудничаем. Работа онлайн - это тоже очень удобно, мы получаем заказы в прямом эфире. Спасибо за ваш труд собрать всех нас – это уже многого стоит. Мы не сдаемся. Находим новые варианты. Даже пандемия нас не берет. Кризисы нас только закаляют».

Комментарий эксперта:

Людмила Норсоян, дизайнер, руководитель Fashion Factory School: «Наши трикотажные фабрики по всей стране - первоклассного мирового уровня. И наши бренды выросли настолько, что готовы размещать на фабриках отличные, взвешенные, продуманные коммерческие коллекции. Благодаря BEE-TOGETHER.ru у нас есть отличная возможность объединить их в рабочем диалоге и привести к успешному сотрудничеству. Каждая фабрика по-своему уникальна, и с каждой хочется общаться долго. Перед заказчиками открывается картина широких возможностей по размещению успешных коммерческих коллекций на наших производствах».