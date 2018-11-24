BEE-TOGETHER.ru: от контакта до контракта

14 и 15 ноября 2018 года в Москве состоялась 6-я Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. Проект, организованный Русской ассоциацией участников фешен-индустрии (РАФИ) собрал в этот раз около 80 предприятий-экспонентов, на встречи с которыми пришло около 500 профессиональных посетителей.

Выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru, стартовавшая в 2016 году, зарекомендовала себя как профессиональная площадка для эффективного сотрудничества брендов и компаний ритейла с производственными предприятиями. С каждым выпуском увеличивается число ее участников и посетителей, а также расширяется диапазон предложения. За три с половиной года работы выставки-платформы сложился пул постоянных экспонентов, многие из которых представляют российский легпром. В 6-м выпуске BEE-TOGETHER.ru присутствие отечественных компаний усилилось. Так, около половины участников зоны крупносерийного производства (где экспонировались 58 компаний) – из России.

Анатолий Бобылев, директор компании Lemmax (Россия):

«Мы участвуем в выставке-платформе с первого выпуска, потому что это сегодня единственная возможность для российских производителей выгодно презентовать себя перед потенциальными клиентами. Именно на BEE-TOGETHER.ru мы повысили свою узнаваемость, улучшили имидж. Здесь мы обрели четырех новых клиентов, и это немало. Например, если компания занимается легкой одеждой и хочет выпускать верхнюю, то для того, чтобы перестроиться, сделать шаг, нужно время. Но самое главное – встретившись с нами, она, в итоге, этот шаг делает».

Людмила Денисова, гендиректор «Академия Моды» («Милада», Россия)

«Мы уже не первый раз участвуем BEE-TOGETHER.ru. И нам нравится, что здесь организуют встречи для нас. Всего два дня, и они очень насыщены, у нас переговоры происходят каждые полчаса. Целенаправленно приходят клиенты с конкретными предложениями. На позапрошлой выставке-платформе мы получили три клиента. Сотрудничаем с ними уже в течение года».

Важным результатом трехлетней работы платформы BEE-TOGETHER.ru стала высокая заинтересованность в ней со стороны государственных органов и профессиональных ассоциаций различных стран и российских регионов. Так, участие своих фабрик поддержали Стамбульская ассоциация экспортеров одежды IHKIB (Турция), проект UNIDO (Армения), Центр экспорта Ярославской области, Центр координации поддержки экспорта Астраханской области, Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, «Центр Бизнес Практики «Лидер» (Нижегородская область), Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Тамбовской области, Центр кластерного развития Пензенской области.

Елена Попова, «Швея» (Россия):

«Мы решили принять участие в этой выставке-платформе, потому что видим в ней перспективы для развития компании. И очень благодарны Центру координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Тамбовской области за то, что благодаря их помощи мы оказались здесь. Польза этой платформы - огромная. Такой концентрации профессионалов рынка нигде больше не встретишь. Мы получили очень много важной информации, а в наше время - кто владеет информацией, тот владеет миром».

Алексей Ананских, «Шертекс» («Бабушкины Носки»):

«Мы специализируемся на производстве шерстяных носков. Наша продукция очень похожа на те вещи, которые вязали наши бабушки. И это отражает суть продукта. Мы давно сотрудничаем с Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Тамбовской области, отправляем изделия на экспорт. И центр предложил нам участвовать в этой выставке. Я уверен, что такая платформа очень необходима для бизнеса, как малого, так и крупного. Здесь можно найти клиентов, которые сделают заказы, пообщаться, посмотреть, что производят коллеги, понять потребности заказчиков, подстроиться и что-то изменить в своем производстве. Это очень полезное мероприятие».

Юрий Келасов, Ilyas:

«Мы выпускаем трикотажные изделия, и приехали на выставку-платформу с помощью Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, за что отдельное спасибо. Чем больше таких встреч, как на площадке BEE-TOGETHER.ru, тем активнее производители работают над улучшением качества и снижением себестоимости своих изделий. От этого выгода всем – включая розничного покупателя».

Дмитрий Скорняков, соучредитель компании Neith Group (Россия):

«Мы впервые приняли участие в BEE-TOGETHER.ru благодаря поддержке Центра экспорта Ярославской области. Для нас это очень интересный опыт. На выставке-платформе мы расширяем свои границы, общаясь как со своими коллегами, так и с клиентами. Мы получаем новые заказы, загружаем производство и можем дальше развиваться. Общение прошло достаточно плодотворно, есть живой интерес к нашей компании, и мы уже сейчас начали просчет некоторых заказов».

Наталья Фомина, «Элит»:

«Мы производим головные уборы, 10 тысяч изделий в месяц. Сейчас сложный период, клиентов стало меньше, поэтому мы ищем новых заказчиков, чтобы расширить свои возможности. С помощью Центра координации поддержки экспорта Астраханской области мы смогли принять участие в BEE-TOGETHER.ru. Узнали здесь очень много нового, поняли, какие направления производства сейчас более востребованы».

В выставке-платформе BEE-TOGETHER.ru приняли участие фабрики не только из России, но также из Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Германии, Кыргызстана и Армении. Проект UNIDO (Армения) представил в 6-м выпуске 16 компаний, выпускающих широкий спектр продукции – от верхней, женской, мужской, детской одежды до денима, трикотажа и спецодежды.

Микаэл Оганесян , национальный эксперт по маркетингу UNIDO (Армения):

«Если говорить о практических результатах нашего участия в BEE-TOGETHER.ru, то это прежде всего множество контактов. И самое ценное в том, что они действительно полезные. Большинство из них после переговоров приводят к конкретным действиям. Понятно, что не все они заканчивается подписанными контрактами. Но мы учимся соответствовать запросам посетителей-компаний, и рынок все больше понимает, что мы можем производить и какие потребности способны удовлетворить. Мы уже в шестой раз участвуем в платформе и отмечаем, что организаторы делают все возможное, чтобы эта выставка-платформа была рабочей. И участники, и посетители - крупнейшие игроки на рынке легкой промышленности. Так что, все просто идеально. Конкретные люди находят здесь конкретных партнеров. И в этом заключается ценность и уникальность этого формата».

Валерия Горчатова, гендиректор Samurai Code Outwear (Россия-Китай):

«Мы в пятый раз участвуем в BEE-TOGETHER.ru, и для нас это очень продуктивная выставка. Она превосходно организована, за участников сделана вся предварительная работа - за что мы очень благодарны РАФИ. За два дня мы получаем колоссальный результат. Здесь нет случайных посетителей – все знают, что хотят друг от друга. Потратив полчаса на каждую компанию, потом можно работать год. За последние две выставки мы получили 10 заказчиков. Это очень хороший результат. Поэтому участвовали в BEE-TOGETHER.ru пять раз и будем участвовать и в дальнейшем».

Эрсан Кошкун, Ricardo Ricco (Турция):

«Российский рынок для нас очень важен, мы уже 15 лет на нем работаем, нас здесь довольно хорошо знают, и у нашего бренда довольно хорошая репутация. Наша цель заключалась в том, чтобы приехать на BEE-TOGETHER.ru и найти новых клиентов - а не в том, чтобы сразу прямо здесь, на месте, заключить контракт. Сначала нужно познакомиться с потенциальным клиентом, получить контакт, а затем вернуться в офис и обсудить детали заказов. Так и получилось. Когда мы приехали сюда в первый раз, то получили очень много контактов, к которым раньше у нас просто не было доступа. Теперь мы активно общаемся с этими клиентами и выстраиваем отношения. У меня есть пожелание к организаторам BEE-TOGETHER.ru: пора увеличивать площадь выставки. Участников стало так много, что мы уже с трудом помещаемся».

Усилилось представительство компаний из Казахстана – в текущем выпуске выставки участвовали три предприятия.

Гайния Кусаинова, ГК Astana Ютария ltd (Казахстан):

«Мы приехали на BEE-TOGETHER.ru второй год подряд. Прошлый год был для нас достаточно продуктивным. Мы заключили контракт. Заказчик пришел один, но крупный. То, что нам и нужно было. BEE-TOGETHER.ru это хорошая возможность для нас выйти за пределы Казахстана, заявить о себе на рынке России. Здесь мы наращиваем базу деловых контактов».

Ауэз Акимов, региональный представитель Dalatex (Казахстан):

«Мы уже не первый раз участвуем в выставке-платформе. Она позволяет нам выйти на новый рынок, найти партнеров, установить новые контакты, получить заказы на аутсорсинг. Если считать наше продвижение на российский рынок по десятибальной шкале, то благодаря BEE-TOGETHER.ru мы уже на шестой-седьмой ступени. Для сегмента b2b это очень удобная и хорошо продуманная платформа».

Шестой выпуск BEE-TOGETHER.ru традиционно представил предложение не только крупносерийных производств, но и предприятий, принимающих небольшие заказы на пошив. 10 компаний из России, Беларуси и Швеции представили широкий диапазон направлений – от верхней, женской, мужской, детской, спортивной одежды и трикотажа, изделий из кожи и аксессуаров.

Марина Торгашова, Yurma Fashion (Россия)

«Здесь получаешь реальные заказы за реальные деньги - без работы на склад. Мы приехали сюда в третий раз. Сначала участвовали в зоне мелкосерийного производства, получили двух клиентов, которые работают с нами по-прежнему, увеличивая объем заказа. Затем мы встали в крупносерийную зону, но оказалось, что еще не готовы работать с такими объемами. Поэтому теперь мы снова в мелкосерийке. За все это время мы нашли десяток клиентов из Москвы и регионов. Мы очень ценим профессиональный подход к организации к BEE-TOGETHER.ru, который редко где встретишь на других отраслевых выставках. Здесь нам предлагают аналитику, помощь, общение с профессиональными клиентами. Здесь нет раздражающих факторов. Посетители приходят, чтобы выяснить, что мы выпускаем, как работаем, и сделать заказ, если для них это выгодно».

Юрий Ридченко, «Трикотажклуб» (Россия):

«Мы производим вязаную одежду, сувениры, аксессуары и делаем неформатное вязание – например, одежду для деревьев, скульптур и т.д. Мы ждем заказчиков, которым нужно разработать хорошую и качественную одежду, недешевую и небольшими тиражами. И знаем, что на BEE-TOGETHER.ru собирается много заинтересованной публики, которая ищет, где разместить заказ и выпустить качественный продукт. Это нас и привлекает».

В салоне тканей и комплектующих приняли участие 12 компаний, производителей и дистрибьюторов предприятий из России, Турции, Индии, Индонезии, Италии, Тайваня, Южной Кореи.

Севиля, Karinca Tekstil (Турция):

«Нашей компании почти 40 лет, мы производим костюмную поливискозу, готовы выпускать текстиль на заказ с любым рисунком и любого цвета. У нас три своих дизайнера и приглашенный итальянский, которые способны удовлетворить любой запрос. В BEE-TOGETHER.ru участвуем второй раз. Результаты хорошие. Если даже сразу не удается получить заказ, то через год-два общения клиент готов сделать его. Для нас это полезно. Поэтому мы готовы участвовать и в дальнейшем. Ведь здесь престижные клиенты, которые делают хорошие заказы».

Деловые встречи между представителями производственных компаний и брендов проходят в закрытом режиме, благодаря чему каждый участник получает возможность найти надежного делового партнера и заключить выгодный контракт. 6-й выпуск BEE-TOGETHER.ru посетили представители таких крупных российских ритейлеров как «БТК Групп», O’stin, Melon Fashion Group, Bosco di Ciliegi, Sela, ELIS FASHION RUS, Orby, «Магия детства», INCITY, lady & gentleman CITY, «Парижанка», «Пять карманов», PAROLE by Victoria Andreyanova, а также международных сетей Zara и Stockmann.

Наталья Казакова, продакт-менджер, Orby (Россия)

«На BEE-TOGETHER.ru я прихожу в третий раз. И с каждым годом выставка становится все более актуальной для меня. Здесь представлены фабрики, которые полностью отвечают моим потребностям. В этот раз я разговаривала с двумя предприятиями, которые меня вполне устраивают, и мы постараемся с ними сотрудничать. Познакомимся поближе, и, я думаю, у нас наладятся партнерские отношения».

Елена Колесникова, начальник производственного отдела ELIS FASHION RUS (Россия):

«Мы ищем партнеров для размещения заказов на пошив на давальческой основе, и нас интересуют крупносерийные фабрики, потому что нам необходимо размещать большие объемы. Мы нашли потенциальных кандидатов. На BEE-TOGETHER.ru общение происходит напрямую с подрядчиками, это не телефонные звонки. Ты видишь человека, можешь поговорить и понять, с кем тебе предстоит работать, и вообще - стоит ли это делать. Я надеюсь, что мы сюда еще раз приедем».

Александра Храмова, руководитель отдела разработки товара ZASPORT (Россия):

«Нас интересуют верхняя одежда, кожгалантерея и, естественно, спортивное направление. Здесь представлены конкретные производители, с ними можно встретиться, увидеть уже готовую продукцию и договориться о довольно близких поставках. Это мое третье посещение BEE-TOGETHER.ru, и от каждого есть результат, мы нашли хороших производителей, с которыми продолжаем сотрудничать».

Екатерина Кухарева, ведущий дизайнер Chkalov.

«Мы постоянные посетители платформы. В этот раз приехали целенаправленно к конкретному заказчику, с которым в прошлый раз обсудили условия сотрудничества. Сейчас уже хотим подписать контракт. Кроме того, нашли еще несколько интересных фабрик, работающих с натуральной кожей, и поставщиков аксессуаров. В целом организация платформы приятно удивляет четкостью - тайминг отправляется на почту, и сразу понятно, какой у тебя график. Доброжелательные менеджеры, которые всегда готовы помочь. Очень хорошее информирование».

Татьяна Кислицина, Kislis (Россия)

«Мне очень нравится BEE-TOGETHER.ru. Я считаю, что это мероприятие позволит нашей швейной отрасли подняться с колен лет через пять. Уверена, что за BEE-TOGETHER.ru - будущее. Эта выставка-платформа открывает перспективы. И я с удовольствием приму участие в следующей платформе, возможно, с помощью Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области, который, как и организаторы BEE-TOGETHER.ru, заинтересован в развитии нашей легкой промышленности».

Деловая программа платформы BEE-TOGETHER.ru в этот раз состоялась в новом формате. Открылась она 13 ноября первым в истории мероприятия закрытым круглым столом «Диалог с представителями фондов и комитетов, чья миссия оказывать информационную и финансовую поддержку развивающимся предприятиям», собравшим около 50 слушателей, включая экспонентов BEE-TOGETHER.ru. Участие в курглом столе, модератором которого стала Ольга Каменская, эксперт PROfashion Consulting в области финансового управления и привлечения инвестиций, приняли Дарья Скляр, начальник отдела кредитования юридических лиц ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москва, Анна Симановская, директор консультационного департамента Фонда развития промышленности, Татьяна Репина, директор по связям с общественностью Московского гарантийного фонда малого и среднего бизнеса, и другие спикеры. Представители фондов и комитетов, чья миссия оказывать информационную и финансовую поддержку развивающимся российским предприятиям, провели детальный обзор работающих государственных программ.

14 ноября деловую программу продолжили лекция эксперта российского fashion-рынка, основателя форума новой модной индустрии Be In Open Алексея Баженова, который рассказал про эволюцию моды в России и особенности современной индустрии, а также мастер-класс основателя Procapitalist.ru Сергея Промохова, посвященный запуску и развитию швейного производства: на чем сосредоточиться и как избежать типичных ошибок, как работать с заказчиком и выстраивать свой бренд.

Алексей Баженов ответил на вопрос, почему в России так слабо развита мода, если фабрик у нас много, есть передовые стилисты, большие и малые розничные сети, вузы и покупатели, которые любят и ценят моду. По его мнению, дело в том, что экосистеме производства не хватает сотрудничества — слишком разобщены ее участники. Сейчас индустрии больше всего нужны проекты, улучшающие связи и консолидирующие индустрию. Одним из таких проектов Алексей Баженов назвал BEE-TOGETHER.ru: «Выставка-платформа соединяет производителей и ритейлеров, и я поддерживаю ее, как и все проекты, помогающие сплочению предпринимателей».

Президент РАФИ Татьяна Белькевич:

«Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru уже в течение трех лет собирает на своей площадке самые выгодные предложения от швейных предприятий России и стран-соседей. Важность этого процесса прекрасно понимают и в российских региональных институтах господдержки, оказавших финансовую помощь ряду экспонентов платформы, и в отраслевых организациях Армении, Кыргызстана и Турции, представляющих на BEE-TOGETHER.ru компании своих стран. Уже в шестой раз платформа объединяет швейников, текстильщиков, ритейлеров – помогая развивать модную индустрию, сводя спрос и предложение».