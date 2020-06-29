BEE-TOGETHER.ru: разместить заказ на пошив коллекции, не выходя из дома

Отвечая на вызовы времени, организаторы BEE-TOGETHER.ru интегрировали проект в онлайн-формат, что позволяет существенно оптимизировать затраты как клиентов, так и предприятий аутсорсинга. Выставка проводится с 15 июня по 21 августа 2020 года.

Первыми участниками 9-й Международной онлайн-выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности стали швейные предприятия из России: Vira Plotnikova (верхняя одежда — шубы, пальто и куртки), «ЮНОНА shick» (верхняя женская одежда — пальто), «Академ-Текстиль» (женские, детские трикотажные головные уборы и верхний трикотаж), «Палето» (верхняя одежда), «Ангарская швейная фабрика» (спецодежда, включая обмундирование силовых ведомств, униформу для охранных предприятий и медицинских учреждений), NELLEX (вязаный трикотаж, головные уборы), LUX Persona (верхняя одежда), «Форма» (школьная форма, классическая одежда для мужчин и женщин, корпоративная и форменная одежда).

Участие в 9-й BEE-TOGETHER.ru принимают также фабрики из Армении: «Лентекс» (чулочно-носочная продукция), Hellotex (одежда, чулочно-носочные изделия, нижнее белье, домашняя одежда), Ars-Fine Ltd. (медицинская, рабочая и защитная, корпоративная одежда, для сферы обслуживания), Zakaryan (джинсовая одежда), Satenkar Ltd (спортивная, нижнее белье, спецодежда), VOSKE KAR (рабочая униформа), Tashir-Kar (мужская, женская, детская одежда, школьная форма), Texas Production (вязаный трикотаж). Кроме того, на 9-й онлайн-платформе BEE-TOGETHER.ru представлен дистрибьютор турецких тканей и фурнитуры, компания «Люмитекс». Состав участников ежедневно пополняется.

Подробнее узнать о возможностях экспонентов и условиях сотрудничества с ними можно во время онлайн-конференции, которая состоится 30 июня в приложении Zoom, на YouTube-канале PROfashion и на сайте BEE-TOGETHER.ru. Посетить видеоконференцию и задать вопросы спикерам может любой желающий представитель модных брендов, fashion-ритейла и других компаний, нуждающихся в услугах по пошиву продукции легкой промышленности — регистрация для этого не нужна.

BEE-TOGETHER.ru - единственный масштабный проект в России в сфере легкой промышленности, который на практике реализует байерские встречи с фабриками и имеет конкретные финансовые результаты. Выставка-платформа, организованная Русской ассоциацией участников fashion-индустрии (РАФИ), проводится с 2016 года и за это время зарекомендовала себя как профессиональная площадка для эффективного сотрудничества брендов и компаний ритейла с производственными предприятиями. За весь период работы участие в BEE-TOGETHER.ru приняли 574 швейные фабрики, 57 поставщиков сырья из 27 российских регионов и 29 стран мира, а посетителями стали представители 1402 компаний ритейла, федеральных и региональных торговых сетей, онлайн-магазинов, российских и международных брендов, а также дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Суммарно было проведено более 8000 бизнес-встреч, по итогам которых заключено более 150 контрактов на общую сумму свыше 750 млн рублей.