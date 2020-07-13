BEE-TOGETHER.ru: вторая онлайн-конференция с фабриками

В первой части конференции участвуют фабрики-производители, принимающие заказы на пошив верхней одежды: ViraPlotnikova, Lux Persona, Simakhov, Lemmax (Baureli), «Юнона Shick», «Канкан», «Прогресс» (Fondato), «Эдельвейс», Bella, «Палето» из России и «Alex Текстиль» из Армении. Начало в 11.00 (мск).

Во второй части конференция будут представлены фабрики из Карачаево-Черкесской Республики, принимающими заказы на вязаный трикотаж: Nellex, Lamir, Subay, World of Estiye, ISMA, Akba textile, Nais, Jorj_textile, Lascavi, Jagga, Ideal. Начало в 14.00 (мск).

Подробнее узнать о возможностях экспонентов и условиях сотрудничества с ними можно во время онлайн-конференции, которая состоится 16 июля в приложении Zoom, на канале PROfashion и на сайте BEE-TOGETHER.ru. Посетить видеоконференцию и задать вопросы спикерам может любой желающий представитель модных брендов, fashion-ритейла и других компаний, нуждающихся в услугах по пошиву продукции легкой промышленности - регистрация для этого не нужна.

Отвечая на вызовы времени, организаторы BEE-TOGETHER.ru интегрировали проект в онлайн-формат, что позволяет существенно оптимизировать затраты как клиентов, так и предприятий аутсорсинга. Выставка проводится с 15 июня по 21 августа 2020 года. Участниками 9-й Международной онлайн-выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности стали четыре десятка швейных предприятий из России и Армении, также представлены дистрибьюторы и производители турецких тканей и фурнитуры. Состав участников ежедневно пополняется.

BEE-TOGETHER.ru - единственный масштабный проект в России в сфере легкой промышленности, который на практике реализует байерские встречи с фабриками и имеет конкретные финансовые результаты. Выставка-платформа, организованная Русской ассоциацией участников fashion-индустрии (РАФИ), проводится с 2016 года и за это время зарекомендовала себя как профессиональная площадка для эффективного сотрудничества брендов и компаний ритейла с производственными предприятиями. За весь период работы участие в BEE-TOGETHER.ru приняли 574 швейные фабрики, 57 поставщиков сырья из 27 российских регионов и 29 стран мира, а посетителями стали представители 1402 компаний ритейла, федеральных и региональных торговых сетей, онлайн-магазинов, российских и международных брендов, а также дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Суммарно было проведено более 8000 бизнес-встреч, по итогам которых заключено более 150 контрактов на общую сумму свыше 750 млн рублей.

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Русская ассоциация участников fashion-индустрии (РАФИ) создана в 2015 году. Миссия РАФИ – объединить компании, задействованные в процессе создания и производства одежды, оказать содействие в налаживании эффективных бизнес-контактов и выходе на новые рынки. В состав Ассоциации входят более 200 предприятий легкой промышленности и торговли. РАФИ работает с базой из более 65 000 организаций, которые будут вовлечены в онлайн-проект BEE-TOGETHER.ru.