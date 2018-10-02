Беговая новинка в STREET BEAT SPORT: ASICS GT-1000 7

В сети спортивных товаров STREET BEAT SPORT появилась беговая модель ASICS GT-1000 7 для девушек. Аккуратная и гармоничная цветовая палитра - одно из множества других достоинств кроссовок. G-1000 7 дают хорошую амортизацию, большой комфорт и центрированное распределение ударной нагрузки, что особенно подходит для бегунов с гиперпронацией. Кроссовки разработаны для обеспечения хорошей производительности на средних и больших объемах бега, даже для подготовки к марафону.

Модель ASICS GT-1000 7 доступна в размерах 6-9 US по цене 7 990 рублей. Приобрести можно онлайн или в магазинах сети в ТЦ “Океания” и “Авиапарк”.