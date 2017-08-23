Белла Хадид на обложке Vogue Arabia. Сентябрь, 2017

Американская супермодель стала главной героиней каверстори свежего выпуска Vogue Arabia.
В новом сезоне Белла Хадид продолжает свое триумфальное шествие по глянцевым страницам ведущих изданий о моде. Редакция Vogue в Объединенных Арабских Эмиратах тоже выбрала девушку в качестве главной героини сентябрьского номера. Модель появилась сразу на двух обложках издания, а запечатлел ее сам Карл Лагефрельд. В скором времени будет доступна полная версия этой стильной фотосессии.
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