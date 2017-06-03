Белла Хадид на обложке Vogue Italia. Июнь, 2017

Портфолио американской супермодели пополнилось еще одной большой фотосессией, созданной для июньского номера Vogue Italia.

1 / 23 Vogue Italia. Июнь, 2017













































Белла Хадид стала уже постоянной героиней каверстори ведущих изданий о моде. Для июньского номера итальянской версии Vogue американская супермодель позировала перед камерами фотодуэта Inez & Vinoodh. Девушка примерила запоминающиеся образы, подобранные стилистом Алексом Уайтом. Компанию по съемке для американки составила ее соотечественница Натали Уэстлинг.