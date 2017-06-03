Белла Хадид на обложке Vogue Italia. Июнь, 2017

Портфолио американской супермодели пополнилось еще одной большой фотосессией, созданной для июньского номера Vogue Italia.
Белла Хадид стала уже постоянной героиней каверстори ведущих изданий о моде. Для июньского номера итальянской версии Vogue американская супермодель позировала перед камерами фотодуэта Inez & Vinoodh. Девушка примерила запоминающиеся образы, подобранные стилистом Алексом Уайтом. Компанию по съемке для американки составила ее соотечественница Натали Уэстлинг.
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