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Артем Кузелев

Белла Хадид на обложке Vogue Italia. Июнь, 2017

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  • 03 Июня 201710:52
Сюжеты: Белла Хадид (Bella Hadid), Vogue

Портфолио американской супермодели пополнилось еще одной большой фотосессией, созданной для июньского номера Vogue Italia.

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  • Vogue Italia. Июнь, 2017

Белла Хадид стала уже постоянной героиней каверстори ведущих изданий о моде. Для июньского номера итальянской версии Vogue американская супермодель позировала перед камерами фотодуэта Inez & Vinoodh. Девушка примерила запоминающиеся образы, подобранные стилистом Алексом Уайтом. Компанию по съемке для американки составила ее соотечественница Натали Уэстлинг.

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