Белла Хадид в эффектной фотосессии журнала 032c

Американская супермодель снялась в очень стильном проекте летнего номера авангардного берлинского журнала.

1 / 17 032c. Лето, 2017

































Издание 032c всегда славилось нестандартными и порой откровенными фотосессиями. С приходом стилиста Мела Оттенберга на место креативного директора журнала проекты 032c стали еще более эффектными и провокационными. Отличный пример позитивных изменений – фотосессия летнего номера с Беллой Хадид. За создание минималистичных снимков отвечал фотограф Кольер Шорр, а вот образ модели придумал сам Мел. Получилось очень классно с налетом ностальгии по эпохе 1980-х.