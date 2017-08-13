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Артем Кузелев

Белла Хадид в эффектной фотосессии журнала 032c

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  • 13 Августа 201710:54
Сюжеты: Белла Хадид (Bella Hadid)

Американская супермодель снялась в очень стильном проекте летнего номера авангардного берлинского журнала.

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  • 032c. Лето, 2017

Издание 032c всегда славилось нестандартными и порой откровенными фотосессиями. С приходом стилиста Мела Оттенберга на место креативного директора журнала проекты 032c стали еще более эффектными и провокационными. Отличный пример позитивных изменений – фотосессия летнего номера с Беллой Хадид. За создание минималистичных снимков отвечал фотограф Кольер Шорр, а вот образ модели придумал сам Мел. Получилось очень классно с налетом ностальгии по эпохе 1980-х.

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