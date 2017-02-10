Вход
ADV
Интересно
Vogue (709)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Белла Хадид в фотосессии Vogue Paris. Февраль, 2017

  • 632
  • 0
  • 10 Февраля 201715:40
Сюжеты: Vogue

Младшая из сестер Хадид приняла участие в фотосессии Марио Сорренти для февральского номера Vogue Paris.

1 / 7
  • Vogue Paris. Февраль, 2017

В новой фотосессии Марио Сорренти главная роль досталась Белле Хадид. Во время съемки модель предстала в образе фехтовальщицы, которой, впрочем, не чужды романтические настроения. Спортивную форменную одежду стилисты журнала гармонично дополнили нарядами от ведущих домов моды. Главный акцент на нежных платьях Dior и творениях Рикардо Тиши.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru