Белла Хадид в фотосессии Vogue Paris. Февраль, 2017

Младшая из сестер Хадид приняла участие в фотосессии Марио Сорренти для февральского номера Vogue Paris.

1 / 7 Vogue Paris. Февраль, 2017













В новой фотосессии Марио Сорренти главная роль досталась Белле Хадид. Во время съемки модель предстала в образе фехтовальщицы, которой, впрочем, не чужды романтические настроения. Спортивную форменную одежду стилисты журнала гармонично дополнили нарядами от ведущих домов моды. Главный акцент на нежных платьях Dior и творениях Рикардо Тиши.