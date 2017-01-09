Белла Хадид в каверстори W Korea. Январь, 2017

Юная супермодель стала главной героиней свежего выпуска корейской версии журнала W.

1 / 10 W Korea. Январь, 2017



















В новый год Белла Хадид входит походкой триумфатора. Девушка не собирается отдавать свой статус самой востребованной из современных моделей. В каверстори корейского W Белла предстала в образах от стилиста Эварда Эннифула. Запечатлела младшую Хадид в нарядах из актуальных коллекций фотограф Венеция Скотт.