Белла Хадид в каверстори W Korea. Январь, 2017

Юная супермодель стала главной героиней свежего выпуска корейской версии журнала W.
В новый год Белла Хадид входит походкой триумфатора. Девушка не собирается отдавать свой статус самой востребованной из современных моделей. В каверстори корейского W Белла предстала в образах от стилиста Эварда Эннифула. Запечатлела младшую Хадид в нарядах из актуальных коллекций фотограф Венеция Скотт.
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