Белла Хадид в юбилейной кампании Nike Cortez

В этом году спортивная марка Nike в компании Беллы Хадид отмечает 45-летние своих легендарных кроссовок.

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Чтобы отметить юбилей модели Nike Cortez, спортивный бренд пригласил американскую модель сняться в знаковой кампании. В праздничной съемке Белла Хадид осваивает скейтбординг, как и актриса Фэрра Фосетт, снявшаяся в рекламе этих кроссовок в 1970-х годах. Похоже, что сотрудничество Хадид с Nike набирает обороты, и в скором времени мы увидим Беллу в других проектах.