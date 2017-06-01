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Артем Кузелев

Белла Хадид в юбилейной кампании Nike Cortez

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  • 01 Июня 201713:47
Сюжеты: Nike, Белла Хадид (Bella Hadid), Рекламные кампании

В этом году спортивная марка Nike в компании Беллы Хадид отмечает 45-летние своих легендарных кроссовок.

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  • Белла Хадид для Nike Cortez

Чтобы отметить юбилей модели Nike Cortez, спортивный бренд пригласил американскую модель сняться в знаковой кампании. В праздничной съемке Белла Хадид осваивает скейтбординг, как и актриса Фэрра Фосетт, снявшаяся в рекламе этих кроссовок в 1970-х годах. Похоже, что сотрудничество Хадид с Nike набирает обороты, и в скором времени мы увидим Беллу в других проектах.

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