Белла Хадид выпустит собственную коллекцию одежды

Младшая из сестер Хадид начинает сотрудничество с маркой Chrome Hearts.

Начав головокружительную карьеру позже старшей сестры, Белла сумела за год догнать и даже оставить позади Джиджи. Девушка названа моделью года разными изданиями и премиями, появлялась на невероятном количестве обложек и в рекламных кампаниях, дебютировала в шоу Victoria’s Secret, а теперь готова попробовать себя в роли дизайнера.

На днях младшая Хадид опубликовала в своем Instagram снимок, ан котором мы видим ее в белой футболке и джинсах от лос-анджелесского бренда Chrome Hearts. В подписи к фото Белла в завуалированной форме намекнула, что начинает сотрудничество с маркой в качестве приглашенного дизайнера. Коллаборация обещает быть одной из самых значимых в будущем году: известно, что поклонниками ювелирных изделий, одежды и аксессуаров Chrome Hearts являются Леди Гага, Рианна, The Weeknd и даже Карл Лагерфельд. Пока же более подробная информация не раскрывается.