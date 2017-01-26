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Артем Кузелев

Белла и Джиджи Хадид в рекламе Moschino. Весна-лето, 2017

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  • 26 Января 201710:31
Сюжеты: Moschino, Джиджи Хадид (Gigi Hadid), Рекламные кампании, Весна-лето 2017

Сестры-модели снова снялись вместе в рекламной кампании.

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  • Moschino. Весна-лето, 2017

На этот раз Белла и Джиджи одновременно позировали для итальянского дома Moschino. Сестры Хадид, которые сегодня являются едва ли не самыми популярными и выскооплачиваемыми моделями, идеально смотрятся вместе, поэтому и привлекают внимание дизайнеров. Весенне-летний проект марки Moschino получился очень стильным и гламурным.

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