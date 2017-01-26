Белла и Джиджи Хадид в рекламе Moschino. Весна-лето, 2017

Сестры-модели снова снялись вместе в рекламной кампании.
На этот раз Белла и Джиджи одновременно позировали для итальянского дома Moschino. Сестры Хадид, которые сегодня являются едва ли не самыми популярными и выскооплачиваемыми моделями, идеально смотрятся вместе, поэтому и привлекают внимание дизайнеров. Весенне-летний проект марки Moschino получился очень стильным и гламурным.
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