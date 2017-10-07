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Поленович Катя

BELLA KAREEMA: Коллекция FW’17/18  «Секретная формула»

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  • 07 Октября 201716:16
Сюжеты: Bella Kareema

BELLA KAREEMA представляет коллекцию Секретная Формула сезона осень-зима 17/18. Дизайнеры марки в этом сезоне выступили алхимиками от моды и вывели секретную формулу стиля, смешав полярные противоположности, соединив несочетаемое: яркость и скромность, силу и слабость, сложное и простое.

Вдохновившись элегантным аристократизмом стиля PREPPY и восточным изяществом, добавив немного иронии команда, BELLA KAREEMA смешала эти модные тренды и представили новую коллекцию: совершенно  неординарный и оригинальный микс, притягивающий внимание. Коллекция "Секретная формула"  позволяет любой женщине подобрать свою индивидуальную формулу неповторимого образа.  Все модели в коллекции сочетаются между собой, «складываются», рождая неожиданные, но актуальное решения для создания собственного стиля, гармоничного и завершенного образа.

BELLA KAREEMA в этом сезоне создает образ яркой личности, женственной, аристократичной интеллектуалки с тонким чувством юмора и любовью к оригинальным экспериментам.

Основа коллекции – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры, богатая цветовая палитра, интересные фактурные ткани, узнаваемые цитаты из стилей PREPPY и ORIENTAL.  Дизайнеры Bella Kareema создали уникальный образ, взяв за основу сдержанность, подчеркнутую аккуратность и опрятность и неброскую элегантность стиля PREPPY и разбивали его роскошными восточными узорами paisley и floral.

В секретной формуле дизайнеров множество ингредиентов: внимание к деталям, многослойность, смелые цветовые сочетания, свободный летящий покрой или особенная геометрия, применение принтов стиля PREPPY - клетка, полоска, нашивки с изображением логотипа или использование восточных узоров.

Множество платьев, от базовых повседневных до нарядных выходных, пальто, брюки, блузы, свитшоты, жилеты, юбки  – коллекция бренда крайне разнообразна, но подчинена бессменному принципу бренда: безупречному женственному крою, превосходному качеству изделий, безусловной актуальности.

BELLA KAREEMA – это новая классика, перед которой невозможно устоять.

Дополнительную информацию и фото можно также получить на сайте:  

bellakareema.ru

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