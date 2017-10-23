Дизайнер Bella Potemkina представила коллекцию весна-лето 2018. Главной звездой показа стала популярная певица, телеведущей и self-made girl Ольга Бузова. Она не только прошла по подиуму в роскошных вечерних нарядах бренда, но и устроила настоящее шоу под свои песни «Хит-парад» и «Мало половин».

По признанию Беллы Потёмкиной, именно сценический образ Бузовой, её умение сиять ослепительной улыбкой в любой ситуации, справляться с трудностями с высоко поднятой головой и колоссальная целеустремлённость как нельзя лучше отражают мироощущение героини бренда. «Я восхищаюсь Олей, - говорит дизайнер. – Мы общаемся уже много лет, и я понимаю, что она абсолютно на 100 процентов «мой» человек. Эту коллекцию я бы не побоялась обозначить модным сейчас словом фичеринг, ведь многие образы появились под впечатлением от Олиных успехов. Успехов уверенной и амбициозной девушки, которая точно знает, чего хочет и как этого добиться».

Поздравить Беллу Потёмкину с выходом новой коллекции пришли давние поклонницы бренда: Анна Хилькевич, Айза Анохина, Алёна Водонаева, Наталия Лесниковская, Аделина Сотникова, а также сестра Ольги Бузовой Анна и её хорошие подруги Мария Погребняк и Яна Акру. Однако основной акцент в этом сезоне Белла Потёмкина решила сделать не на звёздных гостях, а на героях Интернета – самых популярных Instagram и Youtube-блогерах. На подиум вышли Марьяна Ро, Ника Вайпер и Саша Клёвая, а места во front rowзаняли Катя Жужа, Ассоль 13, Полина Гренц, дуэт HalBer (Сергей Халус и Влад Беренич), Даниил Комков, Кирилл Черкасов, Сергей Романович, Игорь Синяк, Владимир Газин и многие другие.

Фееричный выход Ольги Бузовой в полупрозрачном платье в пайетках вызвал настоящий ажиотаж, а финальное дефиле в эффектном красном наряде стало прекрасным завершением яркой коллекции. Стоит отметить, что Ольга, несмотря на простуду и высокую температуру, выложилась на 100 процентов, чем ещё раз подтвердила свой профессионализм и умение отдаваться целиком своему делу.

О КОЛЛЕКЦИИ

На этот раз всё внимание дизайнера приковано к ярким выходам знаменитых див на Красные ковровые дорожки. «Девушки как звёзды» - теперь не только романтичный образ из песни, но и реальное воплощение героини бренда Bella Potemkina грядущего сезона.

Нарочитая звёздность присутствует в коллекции не только концептуально, но и буквально. Дизайнер смело украшает принтом в виде звёзд рукава платьев, плечи жакетов, юбки, топы, а также аксессуары. В коллекции много отсылок к стилю диско и эстетике 80-х: отсюда обилие пайеток, виниловые и глянцевые фактуры, зеркальный блеск серебряных и золотых оттенков. Папарацци должны заметить настоящую звезду издалека!

Для моделей в повседневном стиле также характерны яркие декоративные элементы — будь то пояс в стразах, блестящая фурнитура с логотипом бренда или мерцающий лацкан пиджака в сочетании с благородной костюмной тканью или элегантным бархатом. Дизайнер вновь обращается к теме ассиметрии: платье-трансформер, например, теперь имеет не только неравномерную длину и один рукав, но и сочетает в себе винил, органзу, струящийся шёлк и многофактурные сетки. То, что надо, чтобы стать звездой всех светских хроник!

В новой коллекции Bella Potemkina присутствуют жакеты оверсайз с широкими плечами, брюки и шорты с завышенной талией, брендированные лампасы брюк, рукава сложного кроя. Логотип — силуэт женского профиля — сочетается с геометричными элементами и прямыми полосками разной толщины. Основные цвета сезона — чёрный, золото и красный — подчёркнутая смелость, индивидуальность и роскошь. Тема спорт-шика, по-прежнему, громко звучит в каждом образе!

Новая коллекция Bella Potemkina традиционно сезонная, однако на этот раз дизайнер решила обратиться к концепции «see now – buy now»: некоторые образы появятся в продаже сразу после показа. «Время слишком стремительно, а мода быстротечна, - подчёркивает Белла Потёмкина. - Сегодняшние модницы предпочитают получать эксклюзивы с подиума здесь и сейчас! Почему бы не предоставить им такую возможность?»