Белла Потёмкина с дочкой Евой в лукбуке новой коллекции "Дочки-матери"

Белла Потёмкина в преддверии Дня Защиты детей выпустила яркий и трогательный лукбук капсульной коллекции «Дочки-матери». В фотосессии дизайнер приняла участие сама вместе со своей дочкой Евой. На снимках они беззаботно позируют в парных нарядах, радуясь солнцу и летнему теплу.

Для Беллы Потёмкиной создание линейки «Дочки-матери» - не первый опыт. Многие молодые мамы, поклонницы бренда, давно оценили по достоинству интересные дизайнерские находки и с удовольствием носят с дочерьми похожие костюмы и платья. Выглядит это, действительно, мило и стильно. В преддверии летнего отпускного сезона Белла Потёмкина решила вновь порадовать своих покупательниц.

На этот раз в линейке представлены лёгкие сарафаны и платья миди и мини из кружева лимонного, алого, небесного и бирюзового оттенков. Каждый образ дизайнер предлагает дополнить яркими аксессуарами от Bella Potemkina: летними шляпками и изящными сумочками с логотипом бренда.

Стоит отметить, что Ева очень похожа на свою известную маму: такая же копна белокурых волос, стройная фигура и лёгкая очаровательная улыбка. Они проводят много времени вместе, о чём Белла охотно рассказывает на своей странице в Instagram. А в одном из интервью дизайнер призналась, что дочка проявляет активный интерес к её профессии, пробует сама рисовать эскизы платьев, бывает на маминых показах и отлично разбирается в трендах.

- Мы с дочкой обожаем наряжаться в похожие вещи, - рассказывает с улыбкой Белла Потёмкина. - И где бы мы ни появились в таком виде — на море, на пикнике, на светском мероприятии — всем сразу становится понятно, что мы - не разлей вода! У нас с Евой много общих секретов, о которых знаем только мы. Мне важно быть для своей дочки, прежде всего, хорошей подругой, разделять с ней вкусы в музыке, в кино, в одежде и так далее! Думаю, многие мамы со мной согласятся! Именно для таких влюблённых друг в друга «дочек-мам» и создана моя коллекция!