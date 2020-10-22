Бенефис Андрея Егорова в театре Российской Армии

На малой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялся бенефис ведущего актера театра, Заслуженного артиста РФ Андрея Егорова. Открытием для зрителей в этот вечер стала одна из первых театральных премьер, которые увидела Москва после периода самоизоляции, из-за которого деятельность всех театров была заморожена - спектакль «Робинзон в эпоху Google». Эта представление, поставленное по мотивам пьесы Алёны Чубаровой «Робинзон и Дама без собачки», стало как нельзя более ярким отражением нашего времени — века интернета, «удаленки», социальной изоляции и общения исключительно в онлайне.

Пандемия, как выяснилось, внесла коррективы не только в сюжет спектакля, но и в его судьбу - изначально его премьера должна была состояться 15 апреля, в день юбилея Александра Егорова. То, что она состоялась в день с сакраментальным числом 20.10.2020, а началась в 20:10, выступившая перед началом спектакля продюсер Ирина Семенец сочла счастливым знаком. Сам Андрей Егоров, исполнитель главной роли, рассказал, что спектакль был готов еще в конце марта, но период самоизоляции дала шанс творческому коллективу сделать его лучше, внеся в него узнаваемые детали 2020 года.

Андрей Егоров ­ актер театра, успевший сыграть за 25 лет работы на сцене немало ролей, как в театре, так и в кино: на его счету более 60 ролей, в том числе главные роли в сериалах «Смерш», «Эшелон», «Варенька». Знаковой для него стала роль российского императора Николая II в постановке «Красное колесо».

«Робинзон в эпоху Google» - романтическая комедия о том, как уже немолодые герои начинают сложную игру, сначала в сети интернет, а потом и в реальной жизни. Прочувствовать постановку помогла энергия актёров — творческого тандема Людмилы Татаровой-Джигурда и Андрея Егорова. Андрей Егоров представил зрителям все грани своего драматического и комедийного таланта. На протяжении всего спектакля зрителям приходится ломать голову - кто же его персонаж: то ли герой-любовник, то ли аферист; то ли застенчивый неудачник, то ли харизматичный интеллектуал». Это современная история в четырех картинах с феерическим прологом и неожиданным финалом. Он, Она и виртуальная реальность: загадочные встречи, чувственные танцы и проникновенный вокал.

Неожиданные повороты судьбы совершенно меняют наших героев и заставляют очертя голову бросаться навстречу неожиданным приключениям и давно забытым чувствам.

Заслуженная артистка РФ Людмила Татарова-Джигурда, сыгравшая главную героиню, так описывает сюжет спектакля: «Спектакль - про любовь! А про что ещё можно играть?! Играть можно и нужно только про любовь, и наш спектакль про это. Про то, что она неподвластна ничему. Про то, что она может быть в любом возрасте и при любых обстоятельствах!». Ее героиня умеет сбить с толку мужчину и показать, чего может добиться настоящая женщина на пути к своей цели. Стойкость характера и беззащитная женственность, изящная провокационность и комедийный бурлеск. Такие несовместимые грани органично переплелись в одном образе благодаря филигранной актерской работе Людмилы Татаровой.

Режиссёр спектакля Dima Ikar рассказал о том, что пьесу Алёны Чубаровой коллектив выбрал «в угоду современности». «Сейчас наши родители, старшее поколение не успевают за трендами интернета, но тем не менее им хочется общаться. Мы хотели показать, что в эпоху онлайна все же важно встречаться «живьем». Своеобразным музыкальным продолжением истории героев пьесы стали феерические танцевальные номера, в которых актеры творят невозможное и буквально летают над сценой. Это заслуга постановщика танцев - художественного руководителя театра «Имперский Русский балет», режиссера, хореографа, заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.

Текст: Ольга Морозова, Татьяна Леснова

Фото: Татьяна Леснова