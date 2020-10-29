BENETTON ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГРАФФИТИ КИТА ХАРИНГА

Нью-Йорк 80-х годов: United Colors of Benetton посвящает новую коллекцию этому времени творчества художника Кита Харинга (Keith Haring) и его маленькому «отряду» разноцветных человечков

Когда Кит Харинг (Keith Haring) говорил, что хочет сделать искусство доступным для всех, используя для этого любые средства, он имел ввиду, что не нуждается в арт-площадках, а платформой для самовыражения может стать все, что угодно: от городских стен до предметов одежды. United Colors of Benetton взяли за основу его идею и создали коллекцию, вдохновленную некоторыми популярными граффити американского художника. Веселые человечки в желтом, красном, фиолетовом, зеленом и синем танцуют, обнимаясь. Их руки, сплетаясь, образовывают форму сердца. Этот принт украшает толстовки, футболки и сумки, которые идеально сочетаются с вещами, вдохновленными модой Нью-Йорка 80-х. Рубашки в клетку, камуфляжный принт и деним с эффектом потертости напоминают об эпохе зарождения культуры street art, эпохального перехода от панка к гранжу, а также о целом этапе истории United Colors of Benetton.