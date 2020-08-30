Бернар Арно приобретет долю медиакомпании Lagardere SCA

Холдинг Groupe Arnault намерен приобрести 27% акций одной из крупнейших медиакомпаний Франции.

В сентябре более четверти компании Lagardere SCA, владеющей журналами Elle и Paris Match, а также радиостанциями Europe 1 и Europe 2, перейдет во владение холдинга Groupe Arnault. Ранее члены семьи Арно уже занимали руководящие посты в Lagardere. О будущей сделке Бернар Арно сообщил: «Моя дружба с Жан-Люком Лагардером объединила наши семьи, и я очень уважаю компанию, которую он создал. Очень рад, что теперь мы с Арно Лагардером являемся акционерами компании, носящей его имя».