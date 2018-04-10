Бернар Арно стал самым богатым в индустрии

Глава люксового холдинга LVMH возглавил рейтинг самых богатых людей в сфере моды, обойдя на полмиллиарда долларов Амансио Ортегу.

В этом году главе Indetex пришлось уступить пальму первенства своему коллеге из LVMH. Бернар Арно заработал на полмиллиарда долларов больше и возглавил рейтинг самых богатых людей в мировой индустрии моды. Президент французского гиганта расположился на четвертой позиции списка Bloomberg Billionaires, уступив в порядке уменьшения капитала главе Amazon.com Джеффу Безосу, основателю Microsoft Биллу Гейтсу и бизнесмену Уоррену Баффету. На данный момент состояние главы LVMH оценивается в 70,6 млрд долларов.