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Артем Кузелев

Бернар Арно стал самым богатым в индустрии

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  • 10 Апреля 201814:05
Сюжеты: LVMH

Глава люксового холдинга LVMH возглавил рейтинг самых богатых людей в сфере моды, обойдя на полмиллиарда долларов Амансио Ортегу.

В этом году главе Indetex пришлось уступить пальму первенства своему коллеге из LVMH. Бернар Арно заработал на полмиллиарда долларов больше и возглавил рейтинг самых богатых людей в мировой индустрии моды. Президент французского гиганта расположился на четвертой позиции списка Bloomberg Billionaires, уступив в порядке уменьшения капитала главе Amazon.com Джеффу Безосу, основателю Microsoft Биллу Гейтсу и бизнесмену Уоррену Баффету. На данный момент состояние главы LVMH оценивается в 70,6 млрд долларов.

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