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Артем Кузелев

Бернар Арно стал вторым богатейшим человеком в мире

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  • 20 Июля 201918:35
Сюжеты: LVMH

Владелец французского люксового конгломерата LVMH занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный список самых богатых людей мира. В этом году рейтинг заставил удивиться перестановками на второй позиции: Бернар Арно сместил с нее основателя компании Microsoft Билла Гейтса. На данный момент состояние французского бизнесмена оценивается в 104,2 млрд долларов, в активе Билла Гейтса чуть меньше – 103,7 млрд.

Первое место осталось за главой компании Amazon Джеффом Безосом с состоянием 164,8 млрд долларов.

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