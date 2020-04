Бесплатные курсы по искусству, фотографии и моде от MoMA

Нью-Йоркский музей современного искусства MoMA запустил серию бесплатных курсов от ведущих специалистов музея.

В данный момент можно изучить пять курсов: What is Contemporary Art, Modern Art and Ideas, In the Studio: Post-War Abstract Painting, Fashion as Design и Seeing through Photography. Курсы доступны только на английском языке, зарегистрироваться на них можно на официальном сайте Coursera. Кроме того, за отдельную плату в завершении можно получить сертификат о пройденном обучении.