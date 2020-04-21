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Артем Кузелев

Бесплатные курсы по искусству, фотографии и моде от MoMA

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  • 21 Апреля 202012:06

Нью-Йоркский музей современного искусства MoMA запустил серию бесплатных курсов от ведущих специалистов музея.

В данный момент можно изучить пять курсов: What is Contemporary Art, Modern Art and Ideas, In the Studio: Post-War Abstract Painting, Fashion as Design и Seeing through Photography. Курсы доступны только на английском языке, зарегистрироваться на них можно на официальном сайте Coursera. Кроме того, за отдельную плату в завершении можно получить сертификат о пройденном обучении.

 
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