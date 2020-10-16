Беспроводной пылесос-помощник Roidmi Zero Z1 в борьбе с пылью и грязью

Суббренд-партнер компании Xiaomi, производитель электроники и бытовой техники Roidmi, объявил о выходе на российский рынок нового мощного беспроводного пылесоса. Новая серия бренда Roidmi включает в себя две модели: Zero Z1 и упрощенную версию Zero Z1 Air. Обе модели выполнены в минималистичном дизайне с контрастными вставками, уже ставшим визитной карточкой бренда.

Новинка Roidmi Zero Z1 получила дополнительную насадку для влажной уборки, которая крепится на саму роликовую щетку. Старшая модель также имеет специальный серебряный воздушный фильтр с ионизацией для проведения полноценной антибактериальной уборки.

Пылесос не только беспроводной, но и сочетает в себе комплекс, который способен провести тщательную уборку всего помещения и существенно сэкономить время на влажной уборке, при этом с антибактериальной обработкой. Он также эффективно вычищает пыль и пылевых клещей из мягкой мебели.

Мельчайшие частицы пыли оседают в воздушном HEPA-фильтре, который не позволяет им проникнуть обратно в воздух. Очищение фильтра происходит с помощью одного нажатия кнопки. Больше не нужно беспокоится о длине кабеля и розетках, поскольку батарея нового поколения позволяет устройству беспрерывно работать на протяжении 60 минут, а время до полной зарядки занимает до 3 часов.

Пылесос оснащен мощным бесщеточным двигателем Engine-X со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту и мощностью всасывания 120 Ватт, при этом есть функция тройного шумоподавления. Уровень шума не превышает 72 децибел.

В комплект входит удлиняющая рукоять и набор моторизированных щеток: насадка с валиком для пола, насадка для мебели, узкая щелевая насадка со съемной длинноворсной для сложных поверхностей, а также комплект для влажной уборки в старшей версии и магнитное крепление для стены для экономии места и удобного хранения.

Пылесос легкий – всего 1,55 кг, что позволяет без труда держать его в руке.

Подробнее ознакомиться с моделью Roidmi Zero Z1 и ее бюджетной версией Roidmi Zero Z1 Air, а также приобрести их можно на официальном сайте дистрибьютора diHouse и в интернет-магазине Ozon за 23 990 и за 16 990 рублей соответственно.