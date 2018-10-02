Бесшовный хит от sloggi

Всемирно известный бренд sloggi®, перевернувший представление о комфортном нижнем белье благодаря внедрению технологии лазерной обработки краёв, в новом сезоне расширяет инновационную линейку ZERO FEEL, включая в империю белья с подлинным эффектом «второй кожи» спортивные топы и боди в ярких оптимистичных расцветках для еще большего ощущения свободы каждый день.

Волшебный комфорт ZERO FEEL обусловлен уникальной комбинацией невероятно удобной, 100% эластичной и долговечной ткани на основе самого тонкого из существующих в мире волокон, созданной специально для бренда в Японии и запатентованной sloggi® вплоть до 2020 года, а также лазерной обработки краев и ультразвукового точечного соединения швов. Благодаря легким и тонким материалам, которые не скатываются и сохраняют форму, а также бесшовным контурам, белье остается незаметным даже под плотно прилегающей одеждой.

Новые модели нижнего белья, разработанные дизайнерами sloggi®, продолжают подобно топам-бестселлерам дарить известное еще с весны этого года ощущение свободы от нижнего белья. Так, абсолютно гладкие вырезы и плоские застежки боди не сдавливают тело, подчеркивая его естественные изгибы, а мягкие чашечки спортивного топа обеспечивают легкую и непринужденную поддержку груди – прежде всего благодаря гигроскопичным свойствам материала.

Новые модели, тем не менее, отнюдь не приходят на смену классике ZERO FEEL – топы-бестселлеры и бралетты, а также трусики-хипстеры и бразильские брифы, «переодевшись» в новые оптимистичные цвета, по-прежнему (и по праву!) занимают центральное место на празднике комфорта и свободы от sloggi®. Оттенки малинового вина, индийской розы, мистического моря, синих облаков и баклажана украшают комплекты не только в моно-расцветках, но и в графических принтах.

Линейка ZERO FEEL от sloggi® будет представлена во всех российских магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.