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Артем Кузелев

Бэтмен получит новый костюм и доспехи

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  • 26 Января 201710:29

В новой картине «Лига справедливости» внешний образ супергероя претерпит изменения.

Режиссер Зак Снайдер сообщил прессе и фанатам, что в картине «Лиге справедливости» образ одного из ключевых героев значительно изменится. На этот раз Бэтмен получит костюм не из латекса, а из полиуретана. Дизайнер фильма Майкл Уилкинсон также заметил, что изменится головной убор Брюса Уэйна: «Отчасти он схож со старым, однако теперь мы применили новые материалы и технологии. С помощью новых деталей ему откроются и новые перспективы». Оценить новый костюм героя можно будет в кинотеатрах уже осенью этого года.

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