Бетти Катру стала героиней новой рекламы Saint Laurent

В осенне-зимней кампании парижского дома моды снялась одна из самых известных муз самого Ива Сен-Лорана.

Великий кутюрье и модель встретились в 1967 году и не расставались долгие годы. Ив Сен-Лоран называл Бетти Катру своей музой и источником вдохновения до самой смерти. Спустя 50 лет Бетти снова связана с парижским дом моды: она стала главной героиней новой рекламной кампании, созданной Дэвидом Симсом. На стильных снимках Катру появилась в косухе и черных солнцезащитных очках, сверкающем смокинге и шипованной куртке из кожи.