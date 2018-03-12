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Артем Кузелев

Бетти Катру стала героиней новой рекламы Saint Laurent

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  • 12 Марта 201811:26
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

В осенне-зимней кампании парижского дома моды снялась одна из самых известных муз самого Ива Сен-Лорана.

Великий кутюрье и модель встретились в 1967 году и не расставались долгие годы. Ив Сен-Лоран называл Бетти Катру своей музой и источником вдохновения до самой смерти. Спустя 50 лет Бетти снова связана с парижским дом моды: она стала главной героиней новой рекламной кампании, созданной Дэвидом Симсом. На стильных снимках Катру появилась в косухе и черных солнцезащитных очках, сверкающем смокинге и шипованной куртке из кожи.

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