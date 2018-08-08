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Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles) (62)
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Артем Кузелев

Бейонсе на обложке Vogue US. Сентябрь, 2018

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  • 08 Августа 201820:35
Сюжеты: Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles), Vogue

Вслед за британскими коллегами редакция американской версии издания опубликовала кадры из каверстори сентябрьского номера.

В этом году главный номер американского Vogue выйдет с двумя обложками. Героиней каверстори стала Бейонсе, которая согласилась принять участие в съемке на своих условиях. Во-первых, звезда взяла на себя роль арт-директора фотосессии. Во-вторых, впервые за 126 лет существования журнала автором съемки стал чернокожий фотограф (23-летний Тайлер Митчел). В-третьих, сама Бейонсе появилась в кадре с минимумом макияжа. Получилось эффектно.

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