Бейонсе на обложке Vogue US. Сентябрь, 2018

Вслед за британскими коллегами редакция американской версии издания опубликовала кадры из каверстори сентябрьского номера.

В этом году главный номер американского Vogue выйдет с двумя обложками. Героиней каверстори стала Бейонсе, которая согласилась принять участие в съемке на своих условиях. Во-первых, звезда взяла на себя роль арт-директора фотосессии. Во-вторых, впервые за 126 лет существования журнала автором съемки стал чернокожий фотограф (23-летний Тайлер Митчел). В-третьих, сама Бейонсе появилась в кадре с минимумом макияжа. Получилось эффектно.