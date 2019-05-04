Бейонсе напомнила о коллаборации с adidas

Певица опубликовал в своем Instagram несколько постов с кроссовками и красным боди от спортивного бренда.

Ранее Бейонсе и спортивная марка adidas анонсировали масштабную коллаборацию, в рамках которой в том числе будет перезапущен бренд Ivy Park. На днях певица напомнила об ожидаемом сотрудничестве своим подписчикам в Instagram. Она появилась на нескольких снимках и видео в красном боди бренда, а также показала внушительную коллекцию кроссовок с тремя полосками. Вероятно, коллаборация в скором времени представит первые результаты совместной работы.