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Артем Кузелев

Бейонсе напомнила о коллаборации с adidas

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  • 04 Мая 201911:59
Сюжеты: Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles), Adidas

Певица опубликовал в своем Instagram несколько постов с кроссовками и красным боди от спортивного бренда.

Ранее Бейонсе и спортивная марка adidas анонсировали масштабную коллаборацию, в рамках которой в том числе будет перезапущен бренд Ivy Park. На днях певица напомнила об ожидаемом сотрудничестве своим подписчикам в Instagram. Она появилась на нескольких снимках и видео в красном боди бренда, а также показала внушительную коллекцию кроссовок с тремя полосками. Вероятно, коллаборация в скором времени представит первые результаты совместной работы.

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