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Артем Кузелев

Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park. Весна, 2017

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  • 17 Марта 201713:03
Сюжеты: Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles), Рекламные кампании

Марка спортивной и уличной одежды опубликовала кадры новой рекламной кампании с участием поп-звезды.

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  • Ivy Park. Весна, 2017

Запустив линию одежды Ivy Park, Бейонсе сразу же приняла стратегически верное решение. Все коллекции марки поп-звезда решила представлять сама, вызывая доверие у потенциальных клиенток. Новый сезон не стал исключением, и на снимках весенне-летней рекламной кампании мы видим саму Королеву Би в отличной спортивной форме. По всей видимости, снималась кампания задолго до того, как беременность певицы стала очевидной.

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