Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park. Весна, 2017

Марка спортивной и уличной одежды опубликовала кадры новой рекламной кампании с участием поп-звезды.

1 / 10 Ivy Park. Весна, 2017



















Запустив линию одежды Ivy Park, Бейонсе сразу же приняла стратегически верное решение. Все коллекции марки поп-звезда решила представлять сама, вызывая доверие у потенциальных клиенток. Новый сезон не стал исключением, и на снимках весенне-летней рекламной кампании мы видим саму Королеву Би в отличной спортивной форме. По всей видимости, снималась кампания задолго до того, как беременность певицы стала очевидной.