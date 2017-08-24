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Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles) (59)
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Артем Кузелев

Бейонсе выпустила стильную фотокнигу

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  • 24 Августа 201712:30
Сюжеты: Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles)

Продолжая историю мегауспешного альбома Limonade, американская поп-дива издала 600-страничный фотобук.

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  • Несколько развоврот из фотобука Бейонсе

Стильная фотокнига, увидевшая свет буквально на днях, иллюстрирует процесс создания альбома Limonade. Бейонсе визуализировала и расширила историю, которая также имела роскошное видеовоплощение. Всего в фотоальбом вошло 600 страниц с прекрасными снимками, для которых позировала не только поп-дива. Кроме того, на кадрах можно увидеть результат сотрудничества Бейонсе с модными дизайнерами, создававшими образы для ее видеоклипов и концертные костюмы.

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