Бейонсе выпустила стильную фотокнигу

Продолжая историю мегауспешного альбома Limonade, американская поп-дива издала 600-страничный фотобук.

1 / 8 Несколько развоврот из фотобука Бейонсе















Стильная фотокнига, увидевшая свет буквально на днях, иллюстрирует процесс создания альбома Limonade. Бейонсе визуализировала и расширила историю, которая также имела роскошное видеовоплощение. Всего в фотоальбом вошло 600 страниц с прекрасными снимками, для которых позировала не только поп-дива. Кроме того, на кадрах можно увидеть результат сотрудничества Бейонсе с модными дизайнерами, создававшими образы для ее видеоклипов и концертные костюмы.