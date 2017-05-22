Без чего не обойтись при создании рекламного ролика?

Какой бы ни был рекламный ролик по своей структуре и объему, его создание не может миновать важнейшие стадии - создание серии рисунков, в которых последовательно показывается происходящее в ролике - раскадровки. Все, что нужно знать об особенностях создания рекламных роликов на iPad и MacBook в процессе раскадровки, и зачем она нужна в сценарии, рассказали в Академии re:Store Максим Поляков и Камилла Шарапова.

Максим и Камилла не только поделились собственным опытом по созданию раскадровок для рекламных роликов и фильмов, но и продемонстрировали сам творческий процесс. В ходе лекции участникам стало известно, что благодаря нарисованным кадрам можно воссоздать практически весь сценарий, чтобы режиссер получил возможность донести свое видение ролика заказчику и участникам съемочного процесса.

Лекция прошла в формате дружеской беседы. Максим сразу признался, что является ярым поклонником техники Apple, так как в работе для него, в первую очередь, важно качество цветопередачи и качество самого изображения.

Какие виды раскадровок есть, что на клиента производит большее впечатление, а также в каких программах работать более удобно – все это также узнали участники. Лекция привлекла профессионалов в области рекламы, Максиму и Камилле задавали множество вопросов и не хотели отпускать без ответов.

А 31 мая в Академии re:Store тему графического рисования продолжит художница и дизайнер Милла Резанова, которая выступит с мастер-классом «Скетчи для путешественников с помощью iPad».

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О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.