Библиотеку Пьера Берже выставят на аукцион Sotheby’s Paris

Парижский филиал американского аукционного дома представит книги из личной библиотеки сооснователя марки Yves Saint Laurent.

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал ряд очень интересных лотов. В парижском отделении компании на торги будут выставлены книги из личной библиотеки Пьера Берже, многолетнего партнера Ива Сен-Лорана и сооснователя бренда Yves Saint Laurent. Среди лотов можно найти такие жемчужины, как энциклопедия 1486 года Бартоломея Английского с ксилографиями, выполненными вручную, или трактат по ботанике Леонарта Фукса 1542 года. Пройдет аукцион 14 декабря 2018 года.