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Артем Кузелев

Библиотеку Пьера Берже выставят на аукцион Sotheby’s Paris

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  • 22 Октября 201817:22
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Парижский филиал американского аукционного дома представит книги из личной библиотеки сооснователя марки Yves Saint Laurent.

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал ряд очень интересных лотов. В парижском отделении компании на торги будут выставлены книги из личной библиотеки Пьера Берже, многолетнего партнера Ива Сен-Лорана и сооснователя бренда Yves Saint Laurent. Среди лотов можно найти такие жемчужины, как энциклопедия 1486 года Бартоломея Английского с ксилографиями, выполненными вручную, или трактат по ботанике Леонарта Фукса 1542 года. Пройдет аукцион 14 декабря 2018 года.

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