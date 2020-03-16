Билли Портер запустит собственную марку одежды

Постоянная звезда телепроектов Райана Мерфи, успевший за последние пару лет стать иконой моды, планирует основать собственную фэшн-линию.

Билли Портер, запомнившийся нам по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза», а также красным ковровым дорожкам последней пары лет, сообщил, что работает над созданием собственной марки одежды. Билли Портер не разглашает подробности, но кое-чем поделился со своими поклонниками: «Я пока не знаю, будет ли это одежда или аксессуары, но эта идея засела в моей голове». Самого себя Портер называет модным активистом.