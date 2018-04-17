Биография Лулу де ла Фалез скоро в продаже

В апреле в свет выходит книга о близкой подруге и музе Ива Сен-Лорана, проливающая свет на отношения внутри творческого тандема.

Публицист Кристофер Петканас написал книгу о Лулу де ла Фалез, модели, it-girl и легендарной музе легендарного Ив Сен-Лорана. В биографии «Лулу и Ив: нерасказанная история Лулу де ла Фалез и дома Saint Laurent» автор сравнивает свою героиню с экзотической птицей, которую заперли в золотой клетке.

Текст Петканса имеет несколько скандальный ореол, так как писатель представляет новую версию отношений знаменитой пары и оспаривает мнение о том, что Лулу была счастлива 30 лет быть музой модельера. Он также в подробностях рассказывает о трудном детстве героини, ее проблемах с наркотиками и алкоголем, беспорядочных отношениях с мужчинами. Кроме того, Петканас впервые откровенно говорит о последних годах жизни де ла Фалез, когда Пьер Берже не помог ей справиться с финансовыми трудностями.