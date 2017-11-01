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BIRYUKOV. Весна-лето 2018

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  • 01 Ноября 201715:20
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Олег Бирюков (BIRYUKOV), Весна-лето 2018

Одним из центральных событий Riga Fashion Week стал показ новой коллекции BIRYUKOV сезона весна-лето 2018. Дизайнер Олег Бирюков появился на модной сцене в середине 90-х и заслужил славу мастера простых, лаконичных форм и интеллектуального шика. Платья-футляры, минималистичных крой, сложная цветовая гамма и отсутствие декоративных излишеств – за более чем 20-летнюю историю существования бренда дизайнер из Санкт-Петербурга ни разу не свернул с выбранного пути. Представленная коллекция – лучшее тому подтверждение.

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