BIRYUKOV. Весна-лето 2018

Одним из центральных событий Riga Fashion Week стал показ новой коллекции BIRYUKOV сезона весна-лето 2018. Дизайнер Олег Бирюков появился на модной сцене в середине 90-х и заслужил славу мастера простых, лаконичных форм и интеллектуального шика. Платья-футляры, минималистичных крой, сложная цветовая гамма и отсутствие декоративных излишеств – за более чем 20-летнюю историю существования бренда дизайнер из Санкт-Петербурга ни разу не свернул с выбранного пути. Представленная коллекция – лучшее тому подтверждение.