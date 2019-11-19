Бизнесмен Марко Марки купит сразу несколько брендов

Основатель модной компании Eccellenze Italiane приобретет группу итальянских марок, в том числе и Blumarine.

Бизнесмен Марко Марки, владеющий модной компанией Eccellenze Italiane, решил расширить свою небольшую империю. В скором времени его группа поглотит компанию Blufin, которой принадлежат марки Blumarine, Blugirl, Anna Molinari и Be Blumarine. Однако стоимость сделки стороны не называют. О приобретении Марки сообщил журналистам: «Бренд Blumarine всегда занимал особое место в моем сердце. Все 30 лет с момента основания моей компании на Капри я смотрел на Blumarine как на реальную точку роста. Мой интерес к реализации этого проекта, к счастью, совпал с желанием семьи Тарабини отойти от бизнеса. Поэтому я более чем счастлив и горд начать это новое приключение вместе с брендом, обладающим выдающимся международным наследием».