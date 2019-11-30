Black Friday в магазинах United Colors of Benetton

Энергетический коктейль, спортивный шик, креативный подход в каждой детали и яркое разнообразие – все это вы найдете в Осенне-Зимней коллекции United Colors of Benetton. А до 2 декабря во во всех розничных магазинах United Colors of Benetton вас ждет скидка 30% на всю продукцию бренда.

Непринужденная, слегка небрежная и оттого невероятно притягательная, уличная мода в самом современном прочтении. Знаменитый пэчворк Бенеттон - это взрыв цвета, идеально воплощающий концепцию color blocks – лимонно-желтый, традиционный для бренда насыщенный зеленый, яркие красный и синий – в сочетании с черно-белыми вставками и принтами в стиле граффити. Стеганые кислотные куртки вдохновлены яркой спецодеждой и стилем дискотек на рубеже 90-х.

Каждый предмет коллекции обладает выразительным характером, с которым по плечу любая непогода. Практичная, юная и полная красок – такой мы зиму еще не видели!

В ранг must-have сезона вошли мужская милитари куртка из мягкого, словно плюш, материала, а также женское рубиново-вишневое шерстяное пальто с бахромой.

Непременный атрибут сезона - джемпер с ироничным рисунком из разноцветных овечек, которые служат своеобразными напоминанием об “историческом” прошлом бренда.

Линия трикотажа декорирована полосками, эффектом деграде, жаккардовой тесьмой, поп-графикой, обладает универсальным кроем “толстовки” и идеально дополнит и мужской, и женский образ в ультрасовременном прочтении.