Благотворительная акция «День донора» фонда «Семейная в помощь»

Благотворительный фонд «Семейная в помощь» совместно с Фондом борьбы с лейкемией 22 апреля 2021 года проведёт благотворительную акцию «День донора» для пополнения регистра доноров костного мозга.

Лейкозы хорошо поддаются лечению в любом возрасте, но часто нужна пересадка костного мозга, чтобы человек полностью выздоровел и вернулся к полноценной жизни.

Донор костного мозга — это человек, чья ДНК почти полностью совпадает с ДНК реципиента. Для того, чтобы найти донора, нужна база ДНК — регистр. Для сравнения: в Германии в базе — 8 млн человек, в России 10 лет назад не было регистра вообще, сейчас там около 135 тысяч человек. Наше государство оплачивает саму пересадку, но не оплачивает поиск донора, его обследования, привоз, проживание. Стоимость этого процесса для иностранного регистра — 1,5 млн рублей, если регистр российский — от 200 до 500 тысяч, разница существенная, ведь эти траты ложатся на плечи пациента и его семьи, которые, как правило, к этому моменту уже финансово истощены. Чем больше будет российский реестр, тем дешевле будет поиск и активация донора.

Сама процедура типирования — забор крови из вены, 6-8 мл, как обычный анализ, перед процедурой нужно будет заполнить анкету.

Для донора не требуется специальной подготовки, ему не нужно придерживаться специальной диеты – все это никак не повлияет на его ДНК.

Донором могут стать граждане России от 18 до 45 лет, не имеющие онкологических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза, психических заболеваний. Если есть отвод от донорства цельной крови, необходимо уточнить — скорее всего для типирования противопоказаний нет. Для типирования также не является противопоказанием недавно перенесенный ковид – это заболевание не меняет генотип.

Всем, кто сдает кровь, нужно знать свои паспортные данные или иметь с собой паспорт.

Для прошедших типирование будет организована зона кейтеринга для чаепития и перекуса.

Каждому прошедшему типирование будет выдан сертификат о подтверждении вступления в регистр.

Далее в случае появления пациента, чья ДНК совпадает с ДНК донора, Фонд связывается с донором. Решение о донации костного мозга добровольно, и донор имеет право отказаться от участия в программе в любой момент.

Также во время проведения акции Фондом борьбы с лейкемией будет организована лекция Валерия Панюшкина – он расскажет о страхах и реальности донорства, о том, как стать донором костного мозга и почему это важно. Помимо пополнения регистра доноров костного мозга, у всех желающих будет возможность принять участие в акции #краснаяшапкапротивлейкоза.

Дата и время проведения акции: 22.04.2021 с 9.00 до 12.00.

Адрес проведения: Москва, ул. Брянская, д.3, клиника «Семейная» (метро «Киевская»)

Необходима предварительная регистрация по ссылке: День_Донора