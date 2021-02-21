Благотворительная акция «День Донора»

26 февраля благотворительный фонд «Семейная в помощь» проводит День донора в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». Это специальная акция, призванная напомнить обществу о той важной миссии, которую выполняют доноры. А также рассказать о том, насколько важна донорская кровь для спасения жизней, и пригласить всех желающих стать участниками донорской акции. Быть донором – это почётно и престижно. Быть донором – значит, спасать жизни людей.

В этом году акция будет проходить уже в четвёртый раз. Но именно сейчас важность этого мероприятия трудно переоценить, ведь на фоне пандемии в Москве наблюдается острая нехватка донорской крови. Подопечные фонда «Подари жизнь» остро нуждаются в донорской крови, их жизнь в прямом смысле слова зависит от неё – ведь это дети с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

Если вы старше 18 лет и у вас нет хронических заболеваний – фонд «Семейная в помощь» приглашает вас принять участие в Дне донора. Вас ждут 26 февраля с 9.00 до 12.00 в филиале клиники «Семейная» на Ярославском шоссе (Ярославское шоссе, 69). Обязательно возьмите с собой паспорт!

Процедуру забора крови проведут врачи Московской областной станции переливания крови. Весь процесс занимает около 10 минут и осуществляется в максимально комфортных для донора условиях, в специальном донорском кресле. Объём забираемой крови – 500 мл.

Каждый донор получает денежную компенсацию в размере 749 рублей и справку для работодателя о предоставлении дополнительного выходного дня.