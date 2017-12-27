Благотворительная акция с Ляйсан Утяшевой и концерт отПолины Богусевич

Бренд модной одежды BAON, совместно с фондом «Линия жизни» 23 декабря в ТРК «VEGAS Крокус Сити» провел благотворительную акцию «ПОДАРИ НОВЫЙ ГОД». В рамках мероприятия состоялся открытый большой концерт и автограф-сессия победительницы Детского Евровидения-2017 Полины Богусевич. Поддержать Полину и поздравить ее с триумфальной победой России на главном музыкальном конкурсе Европы пришли ее звездные друзья и коллеги, воспитанники Академии популярной музыки Игоря Крутого, а также многочисленные поклонники. Также прошла и благотворительная акция «Подари Новый год», инициированная брендом BAON, лицами которой стали Полина Богусевич и Ляйсан Утяшева. По итогам акции были собраны средства на срочную операцию подопечной фонда «Линия жизни» 13-летней Насти Богословской, а также новогодние подарки для других детей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Зрители также не остались без подарков, ведь в программе концерта было множество конкурсов с подарками от популярного телеведущего Александра Молочко. Поддержать мероприятие пришли Ляйсан Утяшева, легендарная спортсменка и популярная телеведущая, а также другие приглашенные звездные гости: Артем Королев, Вахтанг, Юлия Началова, Анна Шульгина, Анастасия Стоцкая, Елена Борщева, звезды проекта Comedy Woman, Comedy Club и «Уральские пельмени», участники шоу «Танцы на ТНТ» и многие другие.