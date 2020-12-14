Благотворительная акция «Сердцем к Сердцу»

11 декабря Л’Этуаль, лидер парфюмерно-косметического рынка России, крупная российская сеть супермаркетов «Перекрёсток» и фонд «Линяя жизни» объявили о старте новой совместной благотворительной акции «Сердцем к Сердцу».

Главная цель проекта – помощь и сбор средств для тяжелобольных детей, которые сейчас борются с самыми разными болезнями. Собранные средства будут направлены на лечение 50-ти детей со всех уголков России. Их диагнозы: ДЦП, спастическая диплегия, спастический тетрапарез, артикуляционная апраксия, синдром Штурге-Вебера и другие.

Механика акции: 100 рублей с покупки каждого аромата Trussardi в розничных магазинах Л’Этуаль и на сайте letu.ru, а также 1 рубль с каждой 1000 рублей в чеке магазина «Перекрёсток» будут перечислены в фонд «Линия Жизни». Срок проведения акции: с 12 декабря 2020 по 15 января 2021 гг.

Татьяна Володина, генеральный директор Л’Этуаль, уделяет особое внимание благотворительной деятельности компании. Она считает, что добрые дела – неотъемлемая часть работы Л’Этуаль, а новый проект сможет принести счастье в дом 50-ти семей прямо в канун Нового года.

«Поддержка местных сообществ через развитие социальных инициатив и благотворительных проектов – одно из направлений нашей работы в рамках стратегии устойчивого развития «Перекрёстка». Мы уже более 15 лет сотрудничаем с фондом «Линия жизни» и вместе смогли помочь более чем 800 детям. Мы очень рады, что в этот процесс вовлекаются наши партнёры и покупатели и с каждым годом их число растёт», - сказал Владислав Курбатов, генеральный директор сети «Перекрёсток».

Миссия фонда «Линия жизни» – вдохновлять на поддержку и реализацию высокотехнологичных проектов, устремленных в будущее и обеспечивающих здоровье детей России. Президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова бесконечно счастлива, что накануне Нового года две крупнейшие компании России объединились для того, чтобы помочь выполнить эту миссию.

О компаниях:

Л’Этуаль — лидер на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания основана в 1997 году. 1000 магазинов Л’Этуаль в 250 городах по всей России дарят клиентам первоклассный уровень сервиса и создают условия для увлекательного и комфортного бьюти-шопинга.

Л’Этуаль сегодня это более 100 000 товаров в ассортименте сети и более 40 000 000 счастливых покупателей. Официальный сайт компании: www.letu.ru.

«Перекрёсток» – крупнейшая сеть супермаркетов в России, первой из современных форматов вышедшая на рынок российской продуктовой розницы. На 30 сентября 2020 года торговая сеть «Перекрёсток», которая входит в состав компании X5 Retail Group, включает в себя 910 торговых объектов, расположенных в 131 городе и населенном пункте России.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования.

Основные программы фонда — это протонная терапия, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов и восстановительное лечение. Фонд финансирует приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.

Благотворительный фонд «Линия жизни» поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 540 тяжелобольных детей. «Линия жизни» финансирует лечение детей по всей России.