Благотворительная инициатива Balenciaga

Парижский дом моды начинает сотрудничество с ООН в деле борьбы с мировым голодом.

На официальной страничке Balenciaga в Instagram появилось объявление о сотрудничестве марки со Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом во всем мире. Амбициозная цель проекта – решение проблемы к 2030 году. Программа является крупнейшей в мире гуманитарная организацией, которая была основана в 1963 году и ежегодно помогает 80 миллионам человек из развивающихся стран, зон военных конфликтов и стихийных бедствий.

Парижский дом моды уже сделал пожертвование в размере 250 000 долларов. Кроме этого, с 25 августа этого года по 1 февраля будущего марка будет направлять в программу 10% с продаж каждой вещи, украшенной логотипом WFP.