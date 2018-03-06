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Артем Кузелев

Благотворительная инициатива Balenciaga

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  • 06 Марта 201823:38
Сюжеты: Balenciaga

Парижский дом моды начинает сотрудничество с ООН в деле борьбы с мировым голодом.

На официальной страничке Balenciaga в Instagram появилось объявление о сотрудничестве марки со Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом во всем мире. Амбициозная цель проекта – решение проблемы к 2030 году. Программа является крупнейшей в мире гуманитарная организацией, которая была основана в 1963 году и ежегодно помогает 80 миллионам человек из развивающихся стран, зон военных конфликтов и стихийных бедствий.

Парижский дом моды уже сделал пожертвование в размере 250 000 долларов. Кроме этого, с 25 августа этого года по 1 февраля будущего марка будет направлять в программу 10% с продаж каждой вещи, украшенной логотипом WFP.

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