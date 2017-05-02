Актриса и участник проекта "Фиолетовый Мишка" Анна Чурина, Шоколадное ателье Аллы Комиссаровой «La Princesse Choco» http://www.laprincesse.ru и Торговый центр Dream House провели Благотворительное чаепитие и мастер-класс для начинающих шоколатье в поддержку МБОО «Хантер-синдром» - помощь детям с Синдромом Хантера. http://www.mps-russia.org

Во время праздника состоялся увлекательный мастер-класс, где приглашенные артисты театра и кино, телеведущие, спортсмены и дизайнеры совместно с детьми и мамами проекта расписали шоколадные 3D туфельки, и сделали конфеты с цукатами, орехами и сушеными ягодами.

Ради помощи детям, отложили свои дела и посетили мероприятие:

Анна Банщикова, Анастасия Гребёнкина, Глафира Тарханова, Гарик Харламов, Ирина Лачина, Наталья Мишкина, Дарья Калмыкова, Алиса Толкачева, Ева Авеева, Елена Дудина, Екатерина Директоренко и Кирилл Емельянов, Ирина Сашина, Мария Романова и другие гости.

Многие гости пришли со своими детьми – актерская пара Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко с сыновьями Степаном и Василием, Дарья Калмыкова – с сыном Макаром. В мероприятии принимала активное участие и 10-летняя дочь Анны Чуриной Ксения.

- Дети с синдромом Хантера могут жить полноценной жизнью при условии, что они регулярно получают нужные лекарства, - рассказала Анна Чурина. - И этим деткам очень нужна наша помощь! Радует то, что с каждым днем у нашего проекта все больше друзей и соратников.

Фото: Ольга Зиновская

Мероприятие состоялось при поддержке партнеров:

Шоколадное ателье Аллы Комиссаровой «La Princesse Choco» http://www.laprincesse.ru

Швейцарская косметика SwissLinehttp://www.swiss-line.net

Компания Lidore http://lidore.ru/

Салон цветов и подарков Allium https://www.instagram.com/_allium_/

Ювелирная мастерская DJewellery http://www.dijewellery.ru

Торговый центр Dream House http://www.dreamhouse.ru/

Справка: синдром Хантера — редкое наследственное генетическое заболевание. Всего в мире, включая Россию, насчитывается около 2000 больных этим недугом. Диагноз ставится, как правило, на втором-четвертом году жизни. При правильной диагностике пациенты живут обычной жизнью. Но в случае отсутсвия помощи носители синдрома Хантера погибают на втором десятилетии жизни. #3434ЖИВИпробелСУММА