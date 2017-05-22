Благотворительный "Цветочный бал" в Петербурге собрал для детей больше 25 млн рублей

21 мая 2017 года в Государственной резиденции «К-2» в Санкт-Петербурге состоялся торжественный «Цветочный Бал» благотворительного фонда Александра Кержакова «Звезды детям». В этот воскресный вечер неравнодушные друзья Фонда собрались для того, чтобы погрузиться в волшебную цветочную сказку, встретить наступление долгожданного лета и помочь детям, которых поддерживает благотворительная организация. Вечер был обречен на успех, так как его ведущими стали несравненные Ксения Собчак и Игорь Верник. Финансовый итог мероприятия составил 25 миллионов 500 тысяч рублей.

Настоящая битва развернулась за подлинные сокровища: уникальное коктейльное кольцо от ювелирного дома Rodery и талантливую работу художника-импрессиониста Ильи Даньшина – картину, щедро инкрустированную драгоценными камнями. В итоге лот стал самым дорогим и ушел с молотка за 10 миллионов рублей.

Погода улыбнулась и порадовала всех присутствующих теплым солнцем, а каждая деталь вечера создавала праздничное настроение: пространство, элегантно декорированное живыми пионами, розами и гортензиями, лотерея с волшебными призами, аниматоры в красочных костюмах героев фильма «Алиса в Стране Чудес» и увлекательнейшая развлекательная зона для самых юных участников вечера. При входе гостей встречали самые настоящие цветочные феи, а дальше присутствующие могли выбрать занятие себе по душе, - сыграть партию в одну из самых благородных игр, крикет, или продегустировать винные шедевры от компании Palais Royal. Хозяева вечера, молодые родители Александр и Милана Кержаковы, а также ведущие вечера Андрей Малахов, Ольга Орлова и Дмитрий Хрусталев, тепло приветствовали гостей.

Перед открытием торжественной части Милана Кержакова и ее мама Наталья Тюльпанова, дочь и супруга трагически погибшего в апреле этого года российского сенатора Вадима Тюльпанова, произнесли трогательную речь, выразив присутствующим слова благодарности за поддержку в тяжелый момент выпавших на их долю испытаний. Близкий друг семьи Андрей Малахов отметил важность инициативы организаторов и от всего сердца поблагодарил Милану, Наталью и Александра Кержакова за возможность стать добрее и лучше.

Среди гостей Бала были актриса Анастасия Мельникова, актер Игорь Верник, дизайнер Игорь Гуляев, издатель Аннэтэс Розенберг-Рудман, певица Ольга Орлова, а также бизнесмены, представители бизнес-элиты Санкт-Петербурга, политики и общественные деятели.

После изысканного ужина a la carte Ксения Собчак и Игорь Верник открыли благотворительный вечер. Среди лотов, которые можно было приобрести, были по-настоящему уникальные вещи – шедевры высокого ювелирного искусств и редчайшие предметы старины.

Андрей Малахов сразу задал участникам довольно высокую планку, купив символичное кольцо-цветок с россыпью бриллиантов от любимого сильными мира сего ювелирного дома Jacob&Co за 1 миллион рублей. Позже счастливый обладатель признался, что им руководило желание поддержать семью Александра и Миланы в нелегкой ситуации и своим примером показать, что у них есть верные друзья, которые всегда будут рядом.

С продажей второго лота ставки удвоились: сет эксклюзивных авторских вин от компании Palais Royal ушел за 2 миллиона рублей. Возможность получить настоящий «миллион алых роз», - еженедельную доставку шикарного букета от студии флористики Lacy Bird, и две антикварные статуэтки была приобретена за 1 миллион рублей. За эту же сумму один из ценителей подлинных раритетов купил антикварную икону XIX века.

Следующий лот заставил мечтательно вздохнуть всех представительниц прекрасного пола: изумительная фотосессия от звездного фотографа Дмитрия Каманина, мейкап от культового визажиста Елены Крыгиной, а также эксклюзивное вечернее платье Модного Дома Firdaws и интервью для самого «умного глянца», журнала N'Style, стоили счастливой обладательнице 800 тысяч рублей.

Возможность отправиться в премиальное путешествие в солнечную Грузию составила 5 миллионов рублей. За сумму в 2,3 миллиона ушел самый «спортивный» лот, - поздравление от целого созвездия легендарных спортсменов, а также шанс поболеть за любимый «Зенит» из губернаторской ложи. А на шопинг с одной из влиятельнейших женщин российской fashion-индустрии Аллой Вербер одна из гостей вечера не пожалела 700 тысяч рублей.

Завершился вечер выступлением певицы Ирины Дубцовой, которая исполнила для гостей свои самые проникновенные хиты.

Партнерами приема стали ОФК БАНК, ДЛТ, DIAMANT, компания Palais Royal, отель FOUR SEASONS LION PALACE, ювелирный дом RODERY.

Организатор мероприятия, благотворительный фонд «Звезды детям», был учрежден известным российским футболистом Александром Кержаковым, общественным деятелем Миланой Кержаковой и предпринимателем Иваном Никифоровым в мае 2015 года. На попечении фонда более 200 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или страдающих от тяжелых заболеваний.

Ксения Собчак: «Хочу сказать огромное спасибо Милане Кержаковой за то, что она нашла в себе силы организовать такой потрясающий прием и быть сегодня с нами. Спасибо всем тем, кто всегда остается другом, даже если в жизни другого человека случается трагедия. По своему опыту я знаю, как в такие моменты важна поддержка близких людей. Я хочу поблагодарить всех близких друзей Миланы за то, что сегодня помогли Фонду и самой Милане сделать это большое доброе дело».

Екатерина Одинцова: «Мне очень приятно присутствовать на этом бесконечно добром и светлом мероприятии здесь в Санкт-Петербурге. Жители этого города – особенные, они демонстрируют невероятную способность к сплочению в тяжелые минуты. Недавний теракт в Санкт-Петербурге показал огромную силу духа горожан, горе в семье Тюльпановых-Кержаковых также очень сплотило этих прекрасных людей. Для меня большая честь иметь возможность выразить им свое восхищение. В результате сегодняшнего вчера на нужды подопечных Фонда «Звезды Детям» было собрано более 25 миллионов рублей, эта сумма вдвое превышает ту, что удалось выручить на прошлом благотворительном мероприятии зимой. Огромное количество людей собрались сегодня здесь, чтобы поддержать инициативу Фонда. Я считаю, что именно в таких ситуациях проявляется истинное человеческое благородство, и здесь мы смогли увидеть настоящий пример человеческого благородства и верной дружбы».

Наталья Тюльпанова: «Спасибо всем большое за то, что пришли и поддержали нас. Говорят, что люди познаются не в радости, а в беде. Пожалуй, я соглашусь. Так приятно осознавать, что ты важен людям не из-за громкой фамилии, а из-за хорошего искреннего отношения».

Игорь Верник: «Возьму на себя смелость сказать за всех присутствующих: мы очень благодарны за то, что у нас есть возможность быть сейчас здесь и за возможность положить на алтарь любви к детям часть себя и своих теплых чувств».

Ольга Орлова: «Я дружу с Натальей Тюльпановой и Миланой Кержаковой и всегда буду помогать эти двум сильным женщинам в любом деле, за которое они возьмутся. Я убеждена в том, что каждый человек должен совершать добрые поступки и помогать нуждающимся. По итогам сегодняшнего масштабного мероприятия мы собрали более 25 миллионов рублей, это очень хороший результат и действительно большая сумма, которая пойдет на нужды больных детей и тех, кому это необходимо».

Благотворительный вечер посетили:

Милана и Александр Кержаковы, Наталья Тюльпанова, Ксения Собчак, Игорь Верник, Андрей Малахов, Дмитрий Хрусталёв, Ольга Орлова, Вадим Верник, Ирина Дубцова, Моника Радикати, Анастасия Мельникова, Екатерина Одинцова, Яна и Вадим Расковаловы, Инна Жиркова, Алексей Миндель, Анна Нерли, Евгений Добровольский, Шорена Джинали, Алина Герман, Дарья Герман, Александр Дюков, Жанна Герцовская, Игорь Гуляев, Аннэтэс Рудман, Алиса Герцовская.