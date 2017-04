27 апреля в Гостином дворе состоялся международный благотворительный fashion – марафон «Детские мечты». Детские мечты - это проект, который организован около 3 лет назад для того, чтобы объединить детей, совершенно разные семьи, вовлечь в этот процесс творческие коллективы с целью развития и продвижения подрастающего поколения по различным направлениям, в том числе в вокал, живопись, дизайнер, актерское мастерство.

Самое главное, на что направлена деятельность проекта “Детские мечты” - воспитать достойную смену, адаптировать воспитанников детских домов к современной жизни, сделать так, чтобы они не были изгоями в обществе, а выросли достойными людьми. Именно поэтому необходимо привить детям творческие навыки, чтобы через свой труд пришло ососзнание важности необходимости творческого процесса в любой профессии.

Принимая участия в таком марафоне, в рамках проекта дети дарят друг другу подарки, которые сделали собственными руками. Создатели проекта совместно с дизайнерами создали творческую мастерскую, где реализовывали каждую идею, воплощая ее в жизнь.

Впервые в России на международном Fashion марафоне «Детские мечты» представлена благотворительная всероссийская коллекция «STYLE DREAMS CITY» the eyes of childrens, которая создана детьми. Концепция коллекции – одежда в стиле street-casual. Главное требование «Style Dreams City» - это удобство и практичность. При этом учитывалась непосредственность и оригинальность детского дизайнерского взгляда на мир. В каждом луке повседнего стиля всегда найдутся оригинальные джинсы, рубашки, пуловеры, футболки, толстовки, юбки и многое другое. Из этих предметов можно без труда создавать и менять образ, комбинируя вещи между собой. Каждый look украшен разнообразными аксессуарами, а также вязанными вставками, пайетками, яркими принтами, бисером и элементами ручной работы. В коллекции сочетаются цвета по всем правилам совместимости нынешних тенденции моды. Каждый образ создается по принципу удобства, функциональности и красоты. В этом проекте организаторы обьединили детей из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Крым, Кургана, Саранска, Смоленска, Кирова, Оренбурга, Липецка, Ставрополя, Тулы, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Курск,а Екатеринбурга, Самары, Петрозаводска, Череповца, Сочи, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Белгорода, Тамбова, Новосибирска, Брянска, Волгограда, Мин.вод и даже Минска и Гомеля.

Дети из разных городов - первое знакомство с друг другом происходит через соцсети, затем они в течение двух месяцев готовят костюм и присылают отчет о том, как они проходит процесс шитья. На этот раз задание включало в себя создание образа каждому конкретному ребенку из детского приюта «Преподобной Евфросинии Московской» из Коломны, где живет 30 детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Отчеты работ выкладываются в соцсетях проекта. Подопечный определялся каждому городу путем он-лайн жеребьевки.

Для показа была собрана коллекция, которая приехала вместе с юными дизайнерами из разных уголков. Онабыла представлена на показе и затем подарена детям из приюта. Хочется отметить, что на проекте уже все дети заочно знают друг друга и своего подопечного.

Надо отметить, что в проекте активное участие принимают ведущие дизайнеры, производители одежды, продюсеры. Поддержать юное поколение приглашены известные персоны.

В показе приняли участие более 12 мировых брендов, многие из которых являются участниками Недели высокой моды: это эксклюзивный официальный дистрибьютор премиум сегмента компания Totallook kids: Kenzo, Hugo Boss, Timberland, Little Marc Jacobs, Silven Hich, Frankie Morello, Biili Blash, Billi Bandit. Дизайнеры и премиум бренды: Choupette, BearRichi, Bella Monella, My tail, Pablosky, Юлия Анесюк, Lolita Zyatkovskaya, Елена Брежнева, Pure Britannic, Bolero, Ирина Шарлау, Императорский портной, Кегуруми и др.