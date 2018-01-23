Благотворительный проект Elbi Натальи Водяновой

В скором времени благотворительная инициатива супермодели начнет работу с российскими фондами.

Проект Elbi представляет собой платформу, на которой объединились около 50 благотворительных организаций из разных стран мира. Суть проекта в сборе небольших пожертвований, которые можно сделать через мобильное приложение. Сама Наталья объясняет идею так: «Чтобы показать свое внимание, в соцсетях принято ставить лайки. Платформа Elbi организована похожим образом, только вместо обычной оценки пользователи помогают нуждающимся».

За сделанные пожертвования участники, кстати, получают виртуальные баллы, которые затем могут тратить в онлайн-магазине, покупая вещи партнеров. Сегодня с Elbi сотрудничают Fendi, Christian Louboutin, H&M, Gabriella Hearst и другие бренды. В скором времени проект начнет работать и с российскими фондами.